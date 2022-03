Janne Tiainen vapautuvasta Killerin puheenjohtajan tehtävästä: ”Kiinnostusta varmasti löytyy”

Asia julkistui samassa yhteydessä, kun Kari Nyyssönen kertoi lopettavansa Killerin toimitusjohtajan työt toukokuun lopussa, mutta paikallisesti asia on ollut tiedossa jo pitkään.

”Olen siitä reiluun ääneen puhunut, ja itse asiassa minun piti luopua tehtävästä jo vuosi sitten. Silloin lupasin kannustuksen myötä tsempata vielä vuoden, mutta nyt se vuosi tulee täyteen, ja tästä on seuraavan hyvä jatkaa”, Janne Tiainen taustoittaa.

Ratkaisun taustalla ovat yrittäjän kasvaneet työkiireet.

”Kymmenkunta vuotta sitten perustamani J&J Trukit Oy pyörii omalla painollaan ja on aika kevyesti hoidettavissa, mutta neljä vuotta sitten lähdin jatkamaan vaimon papan 50 vuotta vanhaa rengasliikettä Puuppolassa. Sen toiminta on laajentunut nyt niin, että siihen täytyy satsata tosissaan”, tiekarhun ratista tavoitettu Tiainen perustelee.

”Vastataan rengasliikkeen yhteydessä olevan sivutien talvikunnossapidosta, niin pysyy naapurisuhteet hyvinä”, hän kuittaa tilanteen.

Uuden puheenjohtajan löytymisestä Killerille Tiainen ei usko tulevan ongelmaa.

”Kun on saatu Killeri hyvälle mallille ja Kuninkuusravit on tulossa (2024), niin kiinnostusta varmasti löytyy. Kaikki henkilöt, joilla halua on, voivat ilmoittaa halukkuutensa ennen huhtikuun yhtiökokousta”, Janne Tiainen kannustaa.

Uuden toimitusjohtajan haku käynnistyy jo aikaisemmin.

”Hallitus linjaa ensi tiistain kokouksessaan, millainen hakumenettelystä tulee, mutta haku käynnistyy mahdollisimman pian”, Tiainen sanoo.