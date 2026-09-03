Janni Matsin ja Jari Keväänrannan hevostoiminta siirtyi Haimooseen – ”Valmennuspaikat ovat mielettömät"

Aiemmin tallia Ylöjärven Metsäkylässä pitäneet Janni Matsi ja Jari Keväänranta ovat siirtäneet hevostoimintansa Vihtiin Haimoon hevostilalle. Erityisesti tila muistetaan entisenä Blue White Trottersin eli BWT:n tukikohtana. Tänä päivänä Haimoossa treenautuu muun muassa Hannu-Pekka Korven varsoja.”Hevoset tulivat tänne pari viikkoa sitten, puolessa välin elokuuta”, Janni Matsi kertoo.”Kaikki tapahtui lopulta aika nopeasti. BWT:n taustalta Mika Sohlberg ja Hexi Arteva heittivät ajatuksen muutosta ilmoille. Aika vauhdilla lähdimme työstämään ehdotusta ja nyt olemme jo täällä”, hän jatkaa.Valmennuksessaan Matsilla ja Keväänrannalla on nyt 15 hevosta. Yhteensä heillä on käytössään 20 karsinapaikkaa.”Suurin osa hevosista tuli heti muuton yhteydessä Haimooseen. Meillä on opetettavia hevosia ja syyskuun puoliväliin mennessä pitäisi tulla loput paikat täyteen”, Matsi selvittää.Haimoossa Matsi arvostaa erityisesti valmennusmahdollisuuksia korkealle.”Valmennuspaikat Haimoossa ovat mielettömät. Hetki varmasti menee, että löydetään jokaiselle hevosista omat uudet rutiinit, mutta alkuvaikutelma on hyvä. Hevoset ovat kotiutuneet loistavasti”, Matsi sanoo..Haimoon valmennuskeskukselle löytyi vihdoin ostajat – ”Vuokrataan joko yhdelle tai useammalle”