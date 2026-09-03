BWT Iceman ja taustavoimat.
Jari Keväänranta ja Janni Matsi pääsivät viime kaudella menestymään myös lauantairavitasolla BWT Icemanin kanssa.Kuva: Roosa Lindholm
Uutiset

Janni Matsin ja Jari Keväänrannan hevostoiminta siirtyi Haimooseen – ”Valmennuspaikat ovat mielettömät"

Muutto uusiin paikkoihin tapahtui elokuun puolivälissä.
Julkaistu
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Haimoo
Janni Matsi
Jari Keväänranta
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