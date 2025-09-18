Pekka Korven valmentama Mint Match on ottanut kahdesta viime startistaan tyylipuhtaat keulavoitot. Finaalissa tamma pääsee kiihdyttämään matkaan ykkösradalta.
Pekka Korven valmentama Mint Match on ottanut kahdesta viime startistaan tyylipuhtaat keulavoitot. Finaalissa tamma pääsee kiihdyttämään matkaan ykkösradalta.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Jännitystä koko rahalla – lämminveristen Villinmiehen karsintavoittajat valmiina finaaliin

Lämminveristen Villinmiehen Tammakilvan finaalissa riittää mielenkiintoa lähtökiihdytyksestä alkaen. Lähdön voittaja kuittaa 40 000 euron ykkösrahat.
Julkaistu
Loading content, please wait...
villinmiehen Tammakilpa
Mint Match
Ginza

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi