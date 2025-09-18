Jännitystä koko rahalla – lämminveristen Villinmiehen karsintavoittajat valmiina finaaliin

Pekka Korpi sai tiistaina ajetuista lämminveristen Villinmiehen Tammakilvan karsinnoista kaksi karsintavoittoa, kun Mint Match ja Ginza olivat lähtöjensä parhaat. Ginza on kuulunut läpi uransa ikäluokkansa ykköstammoihin, mutta Mint Match on nostanut päätään kunnolla nyt käynnissä olevalla 4-vuotiskaudella.”Mint Match oli karsinnassaan ihan hyvä. Loppua tultiin reippaasti”, vaatimattomana kommentoijana tunnettu Korpi kuvailee Mint Matchin karsintasuoritusta, missä tamma esitti keulapaikalta vauhdikkaan 09,5-lopetuksen.Voitto oli Mint Matchille toinen peräkkäinen. Nyt tamman 4-vuotiskausi käsittää 12 starttia totosijoin 4-3-0. Ansioitaan Mint Match on kasvattanut kuluneella kaudella 18 500 euron verran. 3-vuotiaana startteja tuli ainoastaan kuusi.”Hevoseen on tullut pari pykälää lisää. Se kärsi aiemmin pienistä ongelmista ja valmennukseen tahtoi tulla pausseja. Tänä päivänä treenaamisen tulee olla tosi säännöllistä, eikä taukoja kestäisi tulla lahjakkaankaan hevosen kohdalla. Kilpailu on niin kovaa”, Korpi näkee.Finaalissa Mint Match pääsee kiihdyttämään matkaan ykkösradalta. Korpi ajattelee Mint Matchin pystyvän hyvänä päivänä korkealle, mutta toki vastus on laadukas.”Vaikea sanoa pystyykö Mint Match puolustamaan keulapaikkaa, kun ulkopuolella oli nopeita avaajia. On se kuitenkin mahdollista”, Korpi miettii ensimetreistä..Juha Tenhovaaran Equi Futin kasvattama ja omistama Ginza otti karsintavoittonsa täysin erilaisella juoksulla kuin tallikaverinsa. Matkalla tamma matkasi 4. ulkona, mistä liikkui kirivaiheessa vakuuttavasti voittajaksi ajalla 14,4a/2100 metriä. Startti oli hevoselle ensimmäinen sitten Derby-finaalin, missä hevonen sijoittui oreja ja ruunia vastaan rehdisti viidenneksi.”Derbyn jälkeen kaikki on mennyt hyvin. Finaalissa näen sen pystyvän etenkin kovatempoisessa juoksussa korkealle”, Korpi ajattelee..Tammakilpa on ollut meidän kauden päätavoitteemme.Mint Matchin omistajakimpan edustaja Pauliina Raento.Mint Matchin omistava Mint Match Stable on jaettu 300 osuuteen. Hevosen on kasvattanut Punkarin Hevostalli Ky yhdessä Maini ja Saku Mikkolan kanssa. Omistajaporukkaa vetää Pauliina Raento. Hänet muistetaan myös Vermon raviliigahevosena tutuksi tulleen isosisko Mascate Matchin kimpanvetäjänä. Myös osa muusta Mint Matchin omistajaporukasta on Mascate Matchin omistajia edelleen.”Raviliigan jälkimainingeissa teimme Markku Punkarin kanssa diilin ’Mintusta’ sen ollessa vielä emänsä alla. Kimppa myytiin täyteen ennen kuin Minttu lähti Punkarilta Pekka Korven talliin opetettavaksi. Mukana on ’Massin’ omistajia, mutta lisäksi on Massin matkaa muuten vain seuranneita. Omistajista osa on myös muihin Raviliigan kimppoihin kuuluneita”, Raento taustoittaa.Raento kertoo omistajaporukassa riittäneen uskoa Mint Matchiin, vaikka tamman kukkaan puhkeaminen onkin ottanut hieman aikaa.”Todella tyytyväisiä olemme olleet hevosen otteisiin. Tammakilpa on ollut meidän kauden päätavoitteemme ja nyt olemme siellä missä haaveilimme olevamme, eli finaalissa. Toiveikkaita tietysti ollaan, että vähän myös pärjättäisiin.”Mint Matchin tulevaisuus on omistuspohjan osalta aavistuksen hämärän peitossa, sillä nykyinen kimppa päättyy 4-vuotiskauden lopussa. Raento kuitenkin tietää useiden nykyisten omistajien olevan kiinnostuneita jatkamaan Mint Matchin matkassa.”Hevosen säilyessä terveenä se varmasti jatkaa vielä kilpauraansa, mutta kartoitetaan syksyllä omistajilta, ketkä heistä haluavat jatkaa kimpassa”, Raento kertoo..Tammakilvan karsintavoittajista nopein oli Jukka Hakkaraisen valmentama Fabiana Hoist ajalla 13,9a/2100 metriä. Voittonsa hevonen otti Jukka Torvisen ajamana rehdillä esityksellä keulassa juosseen Warrior Princessin rinnalta.”Se oli jo viimeksi Derby-karsinnoissa hyvä ja odotuksissa oli, että hevonen voisi vielä pikkuisen parantaa. Karsinnan jälkeen tamma on ollut ihan normaali oma itsensä”, Hakkarainen kertoo.Viime kesänä Tammakriteriumin voittoon yltäneen Fabiana Hoistin 4-vuotiskausi starttasi positiivisesti, mutta keskikesällä Heikki Korhosen omistama ja kasvattama Fabiana Hoist kilpaili vain harvakseltaan. Hakkarainen kertoo ettei hevosella ollut mielekästä kilpailla sen oltua tavallista vaisumpi.”Ei siitä mitään löytynyt, vaikka tutkittiin. Jotain häikkää tuntui kuitenkin olevan. Hyvä vire löytyi hevoseen sitten ajan ja treenin myötä”, Hakkarainen sanoo.Kakkosradalta starttaavan Fabiana Hoistin kohdalla finaaliin on taustavoimilla mahdollisesti vielä yksi ässä hihassa.”Korvia emme ole siltä koskaan startissa aukaisseet, mutta mietitään tuota vielä”, Hakkarainen sanoo.Neljäs karsintavoittaja oli Christa Packalénin valmentama Ze On Alma, joka esitti takajoukoista tykkikirin ehtien vielä linjalle ensimmäisenä. Finaalissa kolmasradalta starttaava tamma kiihdyttää matkaan ilman kaikkia kenkiä kuten Derby-karsinnassa. Hannu Torvisen ohjastaman Ze On Alman omistaa ja on kasvattanut Krista Taipale-Kovalainen.”Se on nyt tosi hyvässä kunnossa. Karsinnan jälkeen hevonen on ollut täysin oma itsensä. Hyvillä mietteillä tulemme finaaliin”, Niki Finnström taustavoimista vahvistaa..Villinmiehen Tammakilpa1 Mint Match2 Fabiana Hoist3 Ze On Alma4 Ginza5 Chanelle6 Sassy Seadragon7 Xanthia Kemp8 Xtrafast Kemp9 Warrior Princess10 Kylie Hoss11 Dollar Haven12 Piece Of Anemone