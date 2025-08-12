Jari Haanniemi Kari Lähdekorven ratkaisusta: "Ovi on aina auki"

Kari Lähdekorpi yllätti ilmoittamalla Hevosurheilulle, että on lopettanut asiantuntijan työt Tototv:n lähetyksissä. Lähetykset tuottavaa Win-Win Mediaa Lähdekorpi oli informoinut ratkaisustaan jo aiemmin.”Onhan se tietysti tosi iso harmi”, toimitusjohtaja Jari Haanniemi aloittaa.”Just niin kuin Kari sanoi, tuotannon kanssa kaikki on toiminut ongelmitta. Kari on tehnyt paljon, ja ollaan oltu tosi tyytyväisiä. Kari jakaa mielipiteet ja saa ylivoimaisesti eniten palautetta. Negatiivisen palautteen hän ottaa raskaasti.”Haanniemi korostaa, että Win-Win Median puolesta yhteistyön ei tarvitse olla lopullisesti päättynyt.”Meillä on Karin kanssa sopimus edelleen voimassa, ja tämän päätöksenkin jälkeen ovi on aina auki. Ajat on erilaisia, ja jos tuntuu siltä, pitää saada ottaa välillä happea.””Talven etelän reissu oli tiedossa jo aikaisemmin, ja puhetta on ollut jopa viidestä kuukaudesta. Sillä lailla Karin poissaoloon talvella oli osattu varautuakin”, Haanniemi mainitsee..Kari Lähdekorpi lopetti tv-työt – ”Ei mua suotta tuuliviiriksi sanota”