Jari Haanniemi vakuuttaa Win-Win Median olleen tyytyväinen Kari Lähdekorven palveluksiin.Arkistokuva: Roosa Lindholm
Jari Haanniemi Kari Lähdekorven ratkaisusta: "Ovi on aina auki"

Tuotantoyhtiöstä korostetaan, että Lähdekorven lopettamispäätöksestä huolimatta välit ovat edelleen ensiluokkaiset.
