Jarmo Kuuselan juhlapäivä - All Star Mint raketoi vuoden voitokkaimmaksi

All Star Mint kruunasi superkautensa ainutlaatuisella tittelillä. Se kiri tasaisesta kolmen hevosen rintamasta sinnikkäästi maaliin saakka, ja vuoden viimeisenä päivänä napattu 17. voitto nosti All Star Mintin kauden 2022 voitokkaimmaksi hevoseksi ohi Furiosan.

Hevosen omistaja-valmentaja-kasvattaja Jarmo Kuusela ei löytänyt sanoja seremoniapaikalla taiston tauottua.

"Se on kyllä mahdottoman hyvä hevonen, ei sitä oikein osaa edes ajatella mitään muuta. Vuoden voitokkain hevonen, ja se kasvaa meikäläisellä maalaispaikassa", Jarmo Kuusela kommentoi.

All Star Mintin tarina on kerrassaan uskomaton. Ruuna on kahlannut kauden aikana läpi sarjojen, eikä mikään viittaa menestyskulun katkeamiseen.

"Onhan se upea hevonen. Tuntuu, että All Star Mint venyy ja venyy kaiken aikaa. Nyt tuntuu hienolta ja on onnellinen päivä. On niitä onnellisia päiviä ollut jo monta All Star Mintin kanssa. Silittelen sitä, meillä on sellainen yhtenäisyys, hevonen kyllä näkee, että olen siihen tyytyväinen."

Kierros jatkui Viulan Voiton hienolla kirillä ykköseksi. Petri Mäkinen tarjosi valmennettavallaan tarkan juoksun pääryhmän kakkosena. Satasen Onni kangistui varhain keulasta, ja vetoapua tarjonnut Myrskypoju ei sekään pystynyt loppukaarteessa vastaamaan Viulan Voitolle. Loppusuoralla se piti uudet haastajat takanaan.

Villivisa jatkoi yllätysten tiellä. Se kiri maalisuoralla komeasti ohi Rannan Pomon, joka laittoi loppuun saakka tiukasti kampoihin. Suvionni paikkasi alkumatkan lyhyen laukan mukavasti nousten totosijalle.

Lue lisää Jokimaalla juostujen Vermon ravien tapahtumista maanantaina diginä tai keskiviikkona ilmestyvästä Hevosurheilusta.

Oletko jo tilaaja?