Jason's Camden mielipaikaltaan – Inti Boko löytämässä oikean sävelen

Viime syksynä Suomeen ostettu Jason’s Camden ei vielä ensimmäisissä starteissaan loistanut, mutta viime startit ovat kertoneet hevosen olevan Suomen ykköstasoa.

”Lähtöpaikat on olleet koko ajan huonoja, mutta kevään mittaan hevonen rupesi näyttämään hyvyyttään. Sweden Cupin karsinnassakin loppuveto oli tosi hyvä, mutta paikka ja matkavauhti olivat vastaan. Hevonen oli paljon sijoitustaan (6.) parempi”, Matias Salo puolustaa.

Kouvolaan Jason’s Camden sai mielenkiintoiset asemat: ysiradan.

”Pienet asiat ratkaisevat näin kovissa lähdöissä sijoitukset, mutta jos pääsee suht lähellä kärkeä peesaamaan ja suorittaa lopussa ohituksia, ollaan hevoseen tyytyväisiä – oli sijoitus mikä tahansa”, Salo linjaa.

”Kaksi viime starttia on ajettu ilman kenkiä ja jenkkikärryillä, ja hevonen on ollut huomattavasti parempi. Niin jatketaan, kun on tällainen tehtävä.”