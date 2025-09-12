Jason's Camden mukana kovatasoisessa Tammer-ajossa – "Lähtö aivan eri tasoa kuin Jokimaalla"

Teivon ravilauantaissa katseet kohdistuvat päällimmäisenä lämminveristen ja suomenhevosten Kriterium-finaaleihin, mutta urheilullisesti muitakin huippulähtöjä on tarjolla. Yksi niistä on lämminverihevosille 3100 metrin tasoitusajona ajettava Tammer-ajo, missä suosikkina matkaan avaa Antti Ojanperän treenaama Main Stage. Kesällä Suurmestaruuden voittaneen oriin kovimpiin vastustajiin lähdössä lukeutuvat huippukuntoinen Need’em, Gareth Boko, Kurri Jari Boko sekä Christa Packalénin valmentama Jason’s Camden.”Hevonen teki viimeksi tauolta hyvän avausstartin, mutta onhan tämänkertainen lähtö aivan eri tasoa kuin Jokimaalla”, Niki Finnström taustavoimista aloittaa.61. kertaa ajettavaan Tammer-ajoon ilmoitettiin tänä vuonna vain yksi osallistuja paalulle, mutta Jari Kinnunen jätti valmentamansa Lorie De La Praden lähdöstä pois perjantaina. Jason’s Camdenin lähtöpaikka on 20 metrin takamatkalla nelosradalla.”Kolmen kierroksen matka ei välttämättä ole Jason’s Camdenin bravuurimatka, mutta hyvällä juoksulla näen sen pystyvän korotetuille rahasijoille. Lähtö on tosi kova tasoltaan, joten realistisesti ajateltuna ihan voittoon saakka yltäminen voi olla näistä lähtökohdista haastavaa. Mitään isompia muutoksia ei varusteisiin tule”, Finnström sanoo.Jason’s Camdenin kohdalla kesän kovimmat kilpailut jäivät välistä hevosen sairastuttua keväällä Finlandia-Ajon alla. Nyt ruunan on tarkoitus kilpailla jopa läpi talven.”Se menee kengät jalassa ja hokeillakin ihan jees, joten ajetaan nyt kilpaa”, Finnström kertoo.Packalénin tallista Toto75-kierroksella kilpailee kaksi muutakin hevosta, kun Emir ja Centodieci jahtaavat menestystä lämminveristen 2600 metrin nousijadivisioonakarsinnasta.”Molemmat hevoset ovat tosi hyvässä kunnossa ja samoilla varusteilla jatkamme. On ihan juoksunkuluista kiinni, mikä hevosten sijoitus tulee olemaan”, Finnström ajattelee.