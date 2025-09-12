Jason's Camden rattaillaan Tommi Kylliäinen.
Jason's Camden kilpaili keväällä Porin Kultaloimessa Tommi Kylliäisen ohjastamana.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Jason's Camden mukana kovatasoisessa Tammer-ajossa – "Lähtö aivan eri tasoa kuin Jokimaalla"

Christa Packalénin tallista Teivon Kriterium-lauantaina ajettavalla Toto75-kierroksella kilpailee kolme hevosta.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Jason's Camden
tammer-ajo
Niki Finnström

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi