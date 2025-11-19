Jason´s Camden ravihevonen
Jason´s Camden esittäytyi taustajoukkojensa kanssa Kymi GP -hevosten esittelyssä Kouvolassa vuonna 2024. Kuvassa kimpanvetäjä Anssi Liitos, Niki Finnström ja Christa Packalén.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Jason’s Camdenin kilpakengät naulaan – "Se tarjosi paljon elämyksiä Ruotsia myöten"

Jason's Camden siirtyy eläkkeelle harrastusratsuksi.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Jason's Camden
Anssi Liitos

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi