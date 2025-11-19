Jason’s Camdenin kilpakengät naulaan – "Se tarjosi paljon elämyksiä Ruotsia myöten"

9-vuotiaan Jason’s Camden kilpaura päättyi 25.10. Lahteen.”Hevosella tuli pieniä sairasteluita, joten päätimme viheltää pelin poikki, kun saimme sille hyvän ratsupaikan, eikä hevonen ollut viimeisissä starteissaan ihan priima”, Team Camden Shinesin kimpanvetäjänä toiminut Anssi Liitos perustelee ratkaisua.Ruuna aloitti Suomessa vuonna 2022 Matias Salon valmennuksessa. Viimeiset kaksi kautta se kilpaili Christa Packalénin käsistä.Kaikkiaan Jason’s Camden kilpaili 88 kertaa totosijoin 22–13–7 ja tienasi 244 527 euroa.”Urahan oli aivan loistava. Jason’s Camden tarjosi paljon elämyksiä Ruotsia myöten. Paljon se meille antoi: hyviä ystäviä, hienoja kilpailuja ja muutaman voitonkin, osallistumiset Seinäjoki Raceen, St Micheliin ja ennen kaikkea hienoa oli Kymi GP:n kolmossija”, Liitos listaa ruunan saavutuksia.Vaikka hevoselle löytyi hyvä uusi koti, ei sen ja entisten omistajien tiet eroa lopullisesti.”Lupasin viedä sille porkkanoita joku päivä”, Liitos naurahtaa. ”Olemme innoissamme, että saimme näin hyvän kodin ja oltavat sille.”Jasons Camdenin kilpauran päättymisestä uutisoi ensimmäisenä MT Hevoset.