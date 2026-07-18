St Michel lauantaina ratkaistiin montén Suomen mestaruus. Voiton vei Jenni Kaijan ratsastama Katapult Avenger.
St Michel lauantaina ratkaistiin montén Suomen mestaruus. Voiton vei Jenni Kaijan ratsastama Katapult Avenger.Kuva: Maisa Hyttinen
Uutiset

Jenni Kaija tulitti Katapult Avengerin selässä sopivasta raosta Suomen mestariksi

Jenni Kaijan uran kolmas Suomen mestaruus tuli dramaattisten ja jännittävien vaiheiden jälkeen.
Julkaistu
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monté
Jenni Kaija
Katapult Avenger
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