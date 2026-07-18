Jenni Kaija tulitti Katapult Avengerin selässä sopivasta raosta Suomen mestariksi

Katapult Stablen omistama Katapult Avenger ajautui lähtösuoran päässä sisäradalle kolmanneksi. Ruuna oli koko matkan hurjan paineissaan, ja loppukaarteen alussa näytti, ettei tilaa voi tulla mitään kautta. Samassa johtavan rinnalla juossut Juliet Ray ajatui ulommas, ja Katapult Avenger sai sauman. Jenni Kaija iski tukalasta satimesta päästyään lopulta selvään voittoon."Maija Fors oli rinnalla, ja hänen hevonen painoi sen verran ulospäin, että saatiin rata. Onni onnettomuudessa, että ajauduttiin ensimmäisessä kaarteessa sisälle, en olisi todellakaan halunnut sinne mennä. Alkuun tuli painetta, mutta hevonenkin painaa kurveissa, joten se oli vähän molemminpuoleinen juttu", Kaija kommentoi.Jenni Kaija oli itsekin huolissaan kiritilojen aukeamisesta."Se rako oli ainut mahdollisuus. Hevonen painoi matkalla tosi raakasti toisten selässä. Kun se pääsi vapaalle, niin se oli sitten menoa. En pystynyt maalin jälkeen tuulettamaan, koska omasta mielestäni oli täysi tila tulla ulos, mutten voinut tietää, miten tuomaristo asian ottaa.".Suuren maalin tavoittaminen oli oman tallin hevosella kova juttu. Hevosen vastuuvalmentaja on Kaijan puoliso Joni-Petteri Irri."Katapult Avenger merkitsee älyttömän paljon. Käytän todella paljon työtunteja viikossa siihen", Kaija päätti.Elina Pakkasen ohjastama Lake's Edina oli kakkonen ja Heta Huuskolan ohjastama Quick Tooma kolmas..Jenni Kaija sai 200 voittoa montéssa täyteen – Yksi iso maali takana, seuraava edessä