Suomen Ravinaisten Liitto ry on palkinnut vuodesta 1970 alkaen vuoden Ravinaisen. Tänä vuonna tunnustuksen sai ensimmäistä ravinaisten yhdistystä vuonna 1964 perustamassa ollut espoolainen Jenny Peipinen.

”Jenny Peipinen on aktiivinen ja aikaansaava järjestöihminen. Hänet tunnetaan auttavaisena ja huolehtivaisena ihmisenä. Hän on kannustanut uusia nuoria ravinaisten toimintaan mukaan”, SRNL:n perusteluissa todettiin.

Peipinen palkittiin Vermon Toto75-ravien yhteydessä.

”Ihan hämmentynyt olo. Alusta asti olen ollut mukana, kun ravinaiset yhdistyi. Olimme mukana jo Käpylässä, jossa kaksipäiväisissä ravitapahtumissa järjestimme juhlia. Seuraan edelleen raviurheilua ja mukava, että uusia naisia on tullut viime aikoina mukaan toimintaan”, Peipinen iloitsi.