Jerry Rauokselle maanantaina ensimmäinen kahden voiton ilta valmentajana – "Olen erittäin kiitollinen Reijolle ja Ensiolle"

Maanantaina Forssassa kaksi lähtöä päättyi Jerry Rauoksen valmennettavien voittoon, kun Club Nord Roi ja Space Oddity olivat lähtöjensä parhaat. Kyseessä oli 20-vuotiaan Rauoksen ensimmäinen kahden voiton ilta valmentajana.”Tosi hyvältä eilinen tuntuu. Etenkin kun ennen lähtöä oli pieniä vastoinkäymisiä Club Nord Roin kohdalla lämmityksen jäätyä tavallista vajaammaksi, sillä kengitystä piti kummankin hevosen kohdalla ehtiä viilata vielä ennen startteja. Näiden onnistumisten myötä intoni tallilla työskentelyyn kasvoi vielä entisestään”, Rauos iloitsee.Viime viikolla Hevosurheilu uutisoi Reijo Suomalaisen jatkavan sittenkin ratatallin vuokraajana Vermossa. Jatkossa hän kuitenkin jakaa 14 karsinapaikkaisen tallin yhdessä Ensio Mäntylän kanssa. Suomalaisen ja Mäntylän hevosten päivittäisestä hyvinvoinnista vastaa pääasiassa Rauos.”Nyt tässä on kymmenen hevosta, mutta tällä viikolla loppujenkin karsinapaikkojen on tarkoitus täyttyä. Olen erittäin kiitollinen Reijolle ja Ensiolle heidän antamastaan tuesta minulle. Hiukan vahingossa toiminta minun pyörittämänäni on nyt alkanut tässä mittakaavassa, mutta Reijo ja Ensio ovat sanoneet haluavansa auttaa minua urallani eteenpäin. Tulevaisuudessa valmentamisesta on ollut koko ajan tavoitteena saada ammatti”, Rauos kertoo.Ajo- ja valmennusapuna Rauoksella on Vermossa käytössä valmentajalegenda Veijo Heiskanen. Lisäksi uusi hevosenhoitaja aloittaa työt tallilla vuodenvaihteessa.”Veijon puoleen voi onneksi kääntyä missä asiassa tahansa. Hänellä on hevosten suhteen ihan valtava tietotaito asioista”, Rauos kiittelee.Vielä toistaiseksi Rauos operoi valmentajana kokelaslisenssillä, mutta tulevaisuudessa hänen on aikomus korottaa lisenssiään todennäköisesti yksityisvalmentajaksi.”Yksityisvalmentajana minun ei tarvitse keskittyä mihinkään laskutusasioihin, sillä niiden on tarkoitus mennä Ension kautta. Kilpailijalisenssillä minulla tulisi olla omaa yritystoimintaa”, Rauos perustelee.