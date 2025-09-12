Jerry Rauoksen valmennukseen kaksi Ensio Mäntylän hevosta – "Olin jo jonkin aikaa etsinyt hyvää omaa hevosta"

Hevosurheilu uutisoi viime viikolla Henna Halmeen siirtävän toimintansa Vermosta Sahalahteen Riikka Avotien omistamalle tilalle. Kaikki Halmeen valmennettavat eivät kuitenkaan lähteneet Pirkanmaalle, sillä Space Oddity ja Janis Joplin Sisu jäivät Vermossa Reijo Suomalaisen ratatallilla työskentelevän Jerry Rauoksen valmennukseen.”Sovittiin Enskan (Ensio Mäntylä) kanssa, että Space Oddity ja Janis Joplin Sisu jäisivät minulle tänne Vermoon. Ne ovat menestyneet hyvin täältä käsin ja Enska on ollut myös halukas hiukan vähentämään hevosia. Ajatuksissa on ollut hieman laajentaa omaa toimintaa”, Rauos taustoittaa.Space Oddity on juossut urallaan 62 ajettuun starttiin 16 voittoa ja ansainnut rahaa reilut 43 000 euroa. Janis Joplin Sisulla voittoja on 40 startin jälkeen viisi ja 6-vuotiaan tamman voittosumma on lähes 36 000 euroa.Rauoksen valmennuslistoilla oli jo ennestään kaksivuotias Callela E-Class sekä 8-vuotias Club Nord Roi.”Puheissa on ollut, että Space Oddity ja Janis Joplin Sisu jäisivät minulle leasing-sopimuksella. Olin jo jonkin aikaa etsinyt hyvää omaa hevosta, mutta nyt tuli sitten kerralla kaksi”, Rauos sanoo.Rauoksen tarkoituksena ei kuitenkaan ole ainakaan toistaiseksi kasvattaa omaa valmennustoimintaa kovin suureksi. Viimeisen vuoden hän on työskennellyt Vermossa Reijo Suomalaisen omistamien ja kasvattamien varsojen kanssa.”Saan jatkuvasti hyvää harjoitusta, jos vielä joskus tulee laitettua oma talli pystyyn. Reijon kanssa yhteistyö on sujunut hyvin ja hän on antanut tosi paljon vastuuta”, Rauos kiittelee.Torstaina Jokimaalla voiton kaksikolle Suomalainen-Rauos toi Suomalaisen omistama 2-vuotias Club Nord Boss, joka voitti Junnustartti-karsinnan Ari Moilasen ohjastamana ajalla 18,2a/2140 metriä..Henna Halme jättää Vermon ja siirtää toimintansa uusiin paikkoihin – "Viikonloppuna on tarkoitus viedä ensimmäinen muuttokuorma"