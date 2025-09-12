Jerry Rauos
20-vuotias Jerry Rauos kuuluu innokkaisiin nuoriin raviurheilijoihin.Kuva: Anu Leppanen
Uutiset

Jerry Rauoksen valmennukseen kaksi Ensio Mäntylän hevosta – "Olin jo jonkin aikaa etsinyt hyvää omaa hevosta"

Jerry Rauos työskentelee Vermossa Reijo Suomalaisen tallilla.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Jerry Rauos

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi