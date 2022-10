Jo 13. voitto hollolalaisruunalle – kohti vuoden voitokkainta

Toto5-kierroksen neljäs kohde toi All Star Mintille jälleen tolpan lisää tauluun. Jarmon Kuuselan 5-vuotias haki keulan 12-aloituksessa, sai välillä rauhoittaa ja lopetti taas 12-tahtiin vailla haastajaa. Voittoaika 14,2 oli raskaissa olosuhteissa varsin mainio. Delightful Moment oli vahva kakkonen.

13. ykkönen on All Star Mintille kolmas putkeen. Se on kesäkuusta takonut voittoja toisensa jälkeen ja ollut vain kerran kolmas ja kerran toinen. Tällä hetkellä se on voittojen määrässä tasoissa Ditchback Dicen ja Furiosan kanssa.

Ratahaastattelussa Lauri Hyvönen kysyi Kuuselalta, onko vuoden voitokkaimman hevosen titteli tähtäimessä.

”Nyt juu tuntuu siltä, että voidaan sitä lähteä hakemaan. Ilmeisesti hevonen oli tänään ihan hyvä, pitää kysyä kuskilta vielä. Jossain vaiheessa olisi kyllä pidettävä taukoa, jos ajatellaan ensi vuotta”, hän vastasi. ”Ajellaan niin kauan kuin hevonen haluaa lähteä raveihin.”

Kuusela kertoi, että ensi vuodelle ei ole tiettyä tähtäintä, mutta All Star Mint on maksettu mukaan Suur-Hollola-ajoon. Siitä hänelle on mainittu jo kesällä.

”Kaikki siitä puhuvat, joten pysyisi vaan hevonen terveenä. Se on upea hevonen.”

Lady-Liigassa osakilpailun ja Toto5:n toisen kohteen veivät Siiri Mäkinen ja Mini Pepper. Emma Väre ja Perfect Chapman pääsivät lopussa aivan rinnalle, mutta Mini Pepper puristi urhoollisesti viimeisetkin sentit. Sen voittoaika oli 16,2ake.

Lue lisää 2.11. Hevosurheilusta. Tilaajana voit lukea raportin jo 28.10. verkossa.

Tilaa Hevosurheilu tästä linkistä!