Jo kolmivuotiaana lahjakkuutta osoittanut Fiorella vaihtoi valmentajaa – "Päätin viheltää pelin tauolle"

Kolmivuotiaana Kim Åkerlundin valmennuksesta kaksi Varsakunkun karsintaa voittanut ja finaalissa neljänneksi sijoittunut Fiorella on siirtynyt Kaustiselle Elina Miettusen valmennukseen.Nelivuotiskauden avauskisan tamma vielä kilpaili Åkerlundin treenistä juosten Teivossa tuloksen 31,2/2100 metriä, joka oli kaikkien aikojen toiseksi nopein nelivuotiaan tamman juoksema kausiavaustulos."Lähdössä oli tosi paljon hyvää, mutta samalla myös hieman negatiivista. Startin jälkeen tammalle tuli hieman takapakkia, minkä johdosta päätin viheltää pelin tauolle. Ei siinä mitään kauhean dramaattista ollut, sillä tuon ikäiselle tammalle ei ole muutenkaan juurikaan lähtöjä", Fiorellan omistava Toni Sarkama kertoo.Fiorella on toinen nyt Miettusen treenissä oleva hevonen. Talvella Miettusen uutisoitiin työskennelleen hevosenhoitajana ulkomailla Yhdysvalloissa ja Ranskassa, kunnes palasi takaisin kotipaikalleen Kaustiselle."Elina on todella tunnollinen tekemään töitä hevosten eteen ja Fiorellan elämä jatkuu tästäkin eteenpäin hyvissa hoivissa, mistä olen todella kiitollinen", Sarkama toteaa.Tauon aikana Fiorellaa on tarkoitus vahvistaa, ja kauden ainoaksi tavoitteeksi sen kohdalla on asetettu Teivon Kuninkuusraveissa juostava Pikkuprinsessa-lähtö. Muita lähtöjä tammalle ei tälle kilpailuvuodelle ole mietitty."Kotikisat täydellä katsomolla on kovinta tunnetasolla, joten tuona viikonloppuna olisi kiva olla hyvässä vireessä viivalla. Hevosten kanssa tulee aina muuttuvia tekijöitä vastaan matkan varrella, mutta pyrkimys on tehdä kaikki tuon kilpailun eteen", viime vuosien aikana tamperelaistunut Sarkama sanoo.