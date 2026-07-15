Jockas Rita Nordic Queen 2026
Jockas Ritan esitys Nordic Queenissa innosti omistaja-valmentaja Santtu Raitalan poikkeukselliseen jalkatuuletukseen.Kuva: Roosa Lindholm
Uutiset

Jockas Rita herkistelee Vermossa virettään kuningatarkilpailuun – "Loogisimmalta tuntui ajaa tässä"

Santtu Raitala on raveissa päivittäin avainroolissa ohjastajana, mutta keskiviikkoiltana Vermossa myös valmentajana.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Santtu Raitala
Jockas Rita
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi