Jockas Rita herkistelee Vermossa virettään kuningatarkilpailuun – "Loogisimmalta tuntui ajaa tässä"

Vermon keskiviikkoravien ykköstähti kilpailee heti Toto75-kierroksen avauskohteessa, kun hallitseva ravikuningatar Jockas Rita starttaa 3120 metrin matkalla ajettavaan A.V. Marttilan Tammasarjaan ysiradalta.Edellisen kerran ajajaliigan kärkinimen Santtu Raitalan omistama ja valmentama Jockas Rita nähtiin kilpailemassa juhannuksena Härmässä Nordic Queenissä. Silloin se otti kauden avausvoittonsa hurjalla kirillä, kun viimeiset 700 metriä taittuivat 18,7-vauhtia.”Ihan hyvillä ajatuksilla olen Vermon suhteen. Tamma teki loistavan suorituksen Härmässä, ja sen jälkeen kaikki on sujunut suunnitellusti. Harjoittelemaan on päästy oikein hyvin”, matkalta Vermoon tavoitettu Raitala kertoo.Vastuksen puolesta Vermon lähtö näyttää Jockas Ritalle sopivalta. Etenkin, kun kovimmaksi kilpasiskoksi osoittautuneella Villilotalla valittiin kahdesta viimeisestä KK26-lähdöstä sunnuntaina Mikkelissä juostava St Michelin Tammatähti.”Meille Vermo tuntui Härmän jälkeen aika selvältä valinnalta seuraavaksi startiksi. Enkä heti Härmän jälkeen halunnut ajaa kilpaa, vaan loogisimmalta tuntui ajaa tässä”, Raitala kokee.Keskiviikon startin on tarkoitus palvella Jockas Ritaa Teivon kuningatarkilpailuun valmistautumista ajatellen. Vuosi sitten Raitala valitsi Jockas Ritan viimeiseksi lähdöksi ennen Oulun kuningatarkilpailua kyseisen Vermon pitkän matkan.”Viime vuonna Vermossa haluttiin ajaa sen vuoksi, kun hevonen ei ollut juossut pitkää matkaa käytännössä koskaan. Halusin nähdä, kuinka Rita suoriutuu pidemmästä matkasta ja miten se palautuu sen tuomasta rasituksesta. Silloin Vermon lähtö ratkaisi meidän osallistumisemme kuningatarkilpailuun. Valmistautumistapa osoittautui hyväksi, joten sitä ei ollut tarve lähteä muuttamaan”, Raitala sanoo..Jalat kohti taivasta – Jockas Ritalla huikea paluu voittokantaan