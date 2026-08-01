Kuningatarkilpailulle sähköinen alku – Jockas Rita joutui sivuamaan Mariminin SE-tulosta 22,8

Lumi-Oosa veti keulapaikalla hurjaa tempoa, ja Villilotta sai siitä selän. Akvarelli piiloutui kolmanneksi sisälle. Pirttilän Olga veti toista rataa, mutta sen takana Jockas Rita valui 22,5-vauhtisella avauskierroksella koko ajan kauemmas.Santtu Raitala käänsi hallitsevan kuningattaren kiriin rauhallisemmalla kolmannella puolikkaalla. Samaan aikaan Villilotan kyydissä Henri Bollström nousi toiselle radalle ja pysyi näin Jockas Ritan edellä. Lopetus oli 20,5-vauhtinen, ja vasta aivan lopussa Jockas Rita kurotti Villilotan edelle.Toinen ensikertalainen Akvarelli tuli sisäkautta samassa rintamassa kolmantena maaliin. Lumi-Oosa kesti taaempana neljänneksi.Santtu Raitala kuvaili yleisöön menevään taistoa helpottuneena. Jockas Ritan aika 22,8/2100a sivuaa Mariminin vuonna 2011 juoksemaa SE-tulosta."Vilket lopp", Raitala veisteli. "Osasin kuvitella, että jonkinlaista tempoa pidetään, mutta olipa kertakaikkiaan haastava lähtö ajaa. Avauskierroksen jälkeen ajattelin, että tämä on pitkä peli ja reilu kuusi kilometriä ajettavana. Ei olisi ollut katastrofi hävitä tätä lähtöä.""Loppusuoralle saakka Jockas Rita mietti toisen selässä, että pitääkö tässä vielä lähteä uudelleen. Sitten se osoitti kultaisen kilpailupäänsä ja tuli Villilotasta ohitse", Raitala kiitteli.