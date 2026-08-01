Kuningatarkilpailun avausmatkan parhaaksi venytti Jockas Rita (2), mutta Villilotta laittoi tiukasti kampoihin.
Kuningatarkilpailun avausmatkan parhaaksi venytti Jockas Rita (2), mutta Villilotta laittoi tiukasti kampoihin.Kuva: Maisa Hyttinen
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Kuningatarkilpailulle sähköinen alku – Jockas Rita joutui sivuamaan Mariminin SE-tulosta 22,8

Jockas Rita teki avausmatkalla kaikkien aikojen kovimman kuningatarkilpailun avausmatkan tuloksen. Sitä vaadittiin Villilotan ohittamiseen.
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