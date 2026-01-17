Jockas Ritasta Vuoden hevonen – katso lista kaikista palkituista

Lauantaina Tampereella hotelli Rosendahlissa palkittiin viime vuonna ansioituneita ravureita ja niiden taustajoukkoja Ravigaalassa.

Kolme tuntia kestänyt gaala huipentui Vuoden hevosen valintaan. Valinta tapahtui yleisöäänestyksellä, ja ehdolla olivat Massimo Hoist, Jockas Rita ja V.G. Voitto.

Yleisön suosikki oli kesällä Oulun Äimärautiolla uransa ensimmäisen ravikuningattaruuden voittanut Jockas Rita. Santtu Raitalan omistama, valmentama ja ohjastama tamma kruunattiin gaalassa myös Vuoden vanhemmaksi suomenhevostammaksi. Raitala puolestaan palkittiin Vuoden ohjastajana jo seitsemättä kertaa peräkkäin.

”Hienoja ajatuksia tästä illasta etenkin Ritan puolesta. Jo etukäteen Vuoden hevonen -äänestys tuntui hirmuisen tasaiselta, sillä muutkin ehdokkaat olivat hienoja. Koin asian niin, että vaikka emme saisi palkintoa, asia menee silti oikeudenmukaisesti”, Raitala tunnelmoi.

Menneenä vuonna kaikki kuusi starttiaan voittaneen ja 126 000 euroa ansainneen Jockas Ritaa hoitaja Anniina Pekonen palkittiin Ravigaalassa Vuoden hevosenhoitajana. Puolestaan tamman kasvattanut Ravitalli Suuronen Oy palkittiin Vuoden kasvattajana.

”Palkinto mistä olen eniten ylpeä, on Anniksen (Anniina Pekonen) Vuoden hevosenhoitaja -palkinto. Olen nähnyt hänen uraansa jo pitkään. Hän on todella omistautunut työhönsä Antin (Ojanperä) tallilla ja lisäksi kotona Ritan kanssa harrastamiseen. Tämän vuoksi hänen palkitseminen lämmittää mieltäni hirmuisen paljon”, Raitala kertoi.

Vuoden hevonen -äänestyksessä annettiin kaikkiaan 3628 ääntä. Jockas Rita keräsi 45,30 prosenttia annetuista äänistä.