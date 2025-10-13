Joensuun loppukaarteen pehmeys edellyttää korjaustoimenpiteitä

Joensuun sunnuntairavit viivästyivät, kun kuudennen lähdön esittelyn alla loppukaarteen pohjassa huomattiin sisäradalla pehmeitä kohtia noin 30 metrin alueella. Syynä pehmeään kohtaan oli veden nousu radasta läpi. Vastaavaa Linnunlahden kaviouralla ei ole käynyt aiemmin.”Vesi kulkee murskekerroksessa ja jostain syystä rata pukkasi kyseisestä kohdasta vettä ylöspäin. Se pehmitti sisärataa. Aamupäivä on mietitty, mistä tapahtuma tarkalleen johtuu ja kuinka sen pystymme tulevaisuudessa estämään”, Joensuun raviradan toimitusjohtaja Pasi Pykäläinen kertoo.Loppuravien ajaksi pehmeä kohta merkittiin keiloilla, jotta neljän viimeisen lähdön valjakot osasivat kiertää alueen.Järeämpiin toimiin on Pykäläisen mukaan silti syytä ryhtyä, kunnes Joensuussa ravataan seuraavan kerran perjantaina 31. lokakuuta.”Kun veden sivuttaissiirtymä on pysähtynyt sisäradan ja tappilinjan kohdalle, tarkoittaa se käytännössä, että siihen kohtaan on laitettava salaojaputket. Veden tulee tietysti siirtyä pintakerroksen alta ojaan asti. Korjaustoimenpiteet on tehtävä heti, sillä riskiä radan menemisestä noin pehmeäksi uudestaan ei voida ottaa”, Pykäläinen toteaa.Joensuun ravirata on jo kartoittanut mahdollisia urakoitsijoita radan korjaustoimenpiteiden tekijöiksi.