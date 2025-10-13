Sunnuntain Toto5-ravit ravattiin Joensuussa.
Sunnuntain Toto5-ravit ravattiin Joensuussa.Kuva: Jarno Unkuri
Joensuun loppukaarteen pehmeys edellyttää korjaustoimenpiteitä

Sunnuntaina Joensuun raviradan loppukaarretta jouduttiin keiloittamaan sisäradan pehmenemisen vuoksi.
Pasi Pykäläinen

