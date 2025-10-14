Pasi Pykäläinen
Pasi Pykäläinen on luotsannut Joensuun ravirataa yhtäjaksoisesti jo 36 vuoden ajan. Vuodenvaihteessa hän kuitenkin siirtyy eläkkeelle.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Joensuun raviradan toimitusjohtajan paikalle peräti 25 hakijaa

Työhaastattelut alkavat ensi viikolla.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Joensuun ravirata
Timo Riissanen

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi