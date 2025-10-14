Joensuun raviradan toimitusjohtajan paikalle peräti 25 hakijaa

Syyskuun alussa Hevosurheilussa uutisoitiin Joensuun raviradan toimitusjohtajan pestissä jo 36 vuotta työskennelleen Pasi Pykäläisen siirtyvän vuodenvaihteen tienoilla eläkkeelle. Samalla radan uuden toimitusjohtajan pesti avautui haettavaksi. Hakuaika päättyi viime perjantaina.”25 hakemusta”, rekrytointia hoitavasta RTK-Henkilöstöpalveluista Timo Riissanen paljastaa.Työhaastattelut alkavat ensi viikolla. Riissanen uskoo rekrytoinnin olevan valmista loka–marraskuun taitteessa.Uuden toimitusjohtajan valinnassa painotetaan erityisesti toimialan tuntemusta. Lisäksi myynnin, markkinoinnin ja tapahtumatuotannon näytöt katsotaan eduksi.”Ja tietysti taloushallinnon. Karsintaa on tehty jo tässä vaiheessa, ja vain tietty määrä henkilöitä on pyydetty haastateltavaksi. Henkilöt, joita on pyydetty haastatteluun, täyttävät ainakin paperilla noita kriteerejä varsin hyvin”, Riissanen kertoo..Linnunlahden johto menee uusiksi – "Uudella henkilöllä ei ole heti taloushuolet vastassa"