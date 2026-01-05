John Hoss vaihtoi omistajaa ja valmentajaa – ”Ainakin tässä vaiheessa tuntuu, että sillä voisi pärjätä.”

Tähänastisella urallaan 33 kertaa kilpaillut John Hoss on siirtynyt Nyykoolin Tallin omistuksesta Enge Reinvaldin omistukseen. 6-vuotias ruuna siirtyi omistajanvaihdoksen myötä Kari Puosin treenistä Reinvaldin puolison Sipi Erkkilän valmennukseen.John Hoss aloitti uransa lupaavasti Harri Koivusen valmennuksesta vuoden 2023 lopulla. Ensimmäiset seitsemän starttia toivat kolme voittoa, yhtä monta kakkossijaa ja yhden kolmossijan. Sen jälkeen on menestyksen suhteen ollut hiljaisempaa, eikä voittosarakkeeseen ole tullut lisämerkintöjä, vaikka ruuna onkin ajoittain väläytellyt kykyjään. Viime vuonna se kilpaili 15 kertaa ja sijoittui kolme kertaa toiseksi.”Olen seurannut aika paljon Koivusen hevosia, kun jossain vaiheessa kävin ajamassa paljon hänen hevosiaan, ja muutenkin olemme olleet kavereita koko ikämme. Minulle jäi varsinkin Derby-karsinnassa John Hossista hyvä kuva. Jossain vaiheessa Kari Puosi osti hevosen, mutta ilmeisesti eivät olleet tyytyväisiä, kun pistivät Facebookin ilmoituksen, että luopuisivat siitä”, Erkkilä taustoittaa kauppojen syntyä.”Vaimo siitä sitten innostui. Lähdettiin katsomaan hevosta, mutta teimme sen hevosautolla, että kauppojen syntyessä otamme heti hevosen kyytiin.”John Hoss on ehtinyt viettää Forssassa talliaan pitävien Erkkilän ja Reinvaldin luona jo tovin. Takaiskuiltakaan ei ole vältytty.”Kun se tuli, ajatuksena oli treenata sitä vähän kuin starttihevosta. Se tuli kuitenkin kuumeeseen, minkä vuoksi sen annettiin olla pari viikkoa täysin ajamatta. Nyt on peruskuntoa ajettu”, Erkkilä raportoi.Hän arvelee, että starttaaminen voisi tulla kysymykseen tammi–helmikuussa.”Ainakin tässä vaiheessa tuntuu, että sillä voisi pärjätä.”John Hossin emä on St. Leger -voittaja Yahuu Hoss, joka tienasi urallaan hieman vajaat 150 000 euroa..John Hossin lisäksi Erkkilällä ja Reinvaldilla on valmennuksessaan kolme hevosta. Tallin ykkösnimistä Max di Quattro päättää taukonsa perjantaina Teivossa. Jo yli 100 000 euroa tienannut Deep Blue Font lähestyy sekin starttikuntoa.”Max di Quattro tuntui tosi hyvältä, kun ajoin sillä sunnuntaina”, Erkkilä kehaisee.”Deep Blue Font tulee kuukauden tai kahden päästä starttiin, jos ei tule takapakkeja. Sekin on treenannut hyvin. Deep Blue Fontin hankoside reagoi kesällä, mutta ei mitenkään kauhean pahasti. Ennen hankosidevammaa sen polvessa oli murtuma, niin täytyy olla niin treenissä kuin startissa tarkkana, että on hyvä pohja missä ajaa. Aika hyvin on päästy treenaamaan.”.Viisivuotistähdillä loukkaantumissuma - myös Time Match sairaslomalle