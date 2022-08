Johtopaikka oli Turussa arvokas – Helmin Hermannille avausvoitto

Rosimo kuvaili Helmin Hermannin ravin käyvän startissa ongelmitta, kunhan alku on selvitetty. Pieniä hankaluuksia tuli tiistaina vain alleajossa.

”Lämmityksessä hevonen pelästyi traktoria ja kiemurteli. Kainaloremmistä meni väliremmi poikki, ja laitettiin starttiin ehjät kainalosuojatkin”, valmentaja naurahti.

Helmin Hermannin, Mr Big Moneyn ja Truly Easyn keulasoolojen lisäksi yllättäjät I Keep My Word ja Laurilan Helmi hallitsivat T5-kohteissa ykkösradalta vaikeuksitta.

