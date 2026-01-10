Jokimaa Gaalassa säihkettä ja yllätysnumeroita – katso kuvat palkituista

Toista kertaa järjestetty Jokimaa Gaala keräsi jälleen Ravintola Charmen lähes täyteen lauantairavien päätteeksi.Jere Törmäsen ja Sara Perttusen juontama gaala alkoi upealla tulishowlla. Jokimaan johtokunnan jäsen Sonja Nurmi ratsasti led-valoin koristellulla suomenhevosori Taikaprinssillä 15-vuotiaan urheilujonglöörauksen maailmanmestarin Kevin Niittylahden jonglööratessa tulikeiloilla pimeällä radalla gaalayleisön katsellessa.Juhlallisen avauksen jälkeen Gaalan aluksi oli yllätysnumero, jossa Lahden Hevosystäväinseuraa 20 vuotta luotsanneelle Pekka Kairtamolle luovutettiin Hippoksen kultainen ansiomerkki. Kairtamo ei ollut enää käytettävissä johtokuntaan uudelle kaudelle ja näin ollen johtokunnan puheenjohtajana aloitti vuoden alusta Kimmo Kemppi. Kairtamo toimii myös Suomen Hevosurheilulehden hallituksen puheenjohtajana sekä vt. toimitusjohtajana ja jatkaa näissä tehtävissä edelleen..Viimeisenä kategoriana paljastettiin yleisön äänestämä Vuoden sykähdyttävin Jokimaa-hetki. Ehdolla olivat: 1. Alkuvuoden osallistumismaksut Kultajousen maksamana, 2. Ravintola Charmen kasvojenkohotus ja loppuunmyydyt avajaiset, 3. Kotiradan Piece Of Heron karsintavoitto Suur-Hollolassa jättiyllättäjänä, 4. Suur-Hollolan jatkot ja 5. Venetsialaiset ja Jokimaan historian ensimmäiset laukkakilpailut.Ylivoimaisella äänienemmistöllä Vuoden sykähdyttävimmäksi Jokimaa-hetkeksi valittiin Piece Of Heron karsintavoitto Suur-Hollolassa jättiyllättäjänä.Gaalaa seurattiin pöytiin tarjoillun illallisen ohessa ja palkintojen jaon jälkeen juhlat jatkuivat saksofonisti Kristian Lakarin tahdittamana.Katso alta lista ja kuvat kaikista gaalassa palkituista. Palkitut on valittu vuoden 2025 menestyksen perusteella..Vuoden voitokkain ohjastaja Jokimaalla: Hannu Torvinen.Vuoden voitokkain valmentaja Jokimaalla: Tapio Perttunen.Jokimaan Vuoden poniohjastaja/-valmentaja: Ronja Grönman.Jokimaan Vuoden montéohjastaja: Nelly Korpikoski. Jokimaan Vuoden toimihenkilö: Jonna Pesonen.Kunniamaininta: Jokimaan talkoolaiset.Jokimaan Vuoden nuori suomenhevonen (4–5 v): Helmin Ville.Jokimaan Vuoden nuori lämminverinen: Piccolo Cocktail.Jokimaan Vuoden hevosenhoitaja: Oona Halme.Jokimaan Vuoden suomenhevonen: Suven Sametti.Jokimaan Vuoden lämminverinen: EL Indeed.Kunniamaininta: Jenni Mynttinen.Jokimaan Vuoden kasvattaja: EMP-Invest Oy.Jokimaan Vuoden omistaja: Equifit Oy.Jokimaan Vuoden harrastajaohjastaja/-valmentaja: Suvi Vaittinen .Jokimaan Vuoden ohjastaja: Tommi Kylliäinen .Jokimaan Vuoden valmentaja: Timo Korvenheimo.Vuoden jokimaalainen: Ari Manninen.Vuoden sykähdyttävin Jokimaa-hetki: Kotiradan Piece Of Heron karsintavoitto Suur-Hollolassa jättiyllättäjänä