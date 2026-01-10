Jokimaa Gaala avattiin näyttävällä tulishow'lla, jossa Sonja Nurmi ratsasti Taikaprinssillä ja 15-vuotiaan urheilujonglöörauksen maailmanmestari Kevin Niittylahti jonglöörasi tulikeiloilla.
Jokimaa Gaala avattiin näyttävällä tulishow'lla, jossa Sonja Nurmi ratsasti Taikaprinssillä ja 15-vuotiaan urheilujonglöörauksen maailmanmestari Kevin Niittylahti jonglöörasi tulikeiloilla.Kuva: Iita-Maria Ahtiainen
Uutiset

Jokimaa Gaalassa säihkettä ja yllätysnumeroita – katso kuvat palkituista

Lauantairavien päätteeksi Jokimaalla vietettiin Jokimaa Gaalaa, jossa palkittiin alueen hevosia ja hevosihmisiä juhlallisin menoin.
Julkaistu
Loading content, please wait...
jokimaa
jokimaan ravit
Jokimaan ravirata
Jokimaa Gaala

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi