Jokimaa Tekee Tähtiä -finalisti palasi kotiin – ”Etenemme ihan suunnitelmien mukaisesti”

Ikäluokkalähtöjä kolunnut Callela Kickoff on vetäytynyt talvitauolle. Aiemmin Juuso Holttisen valmennuksessa kilpaillut 4-vuotias ruuna valmistautuu ensi kauteen omistajiensa Kati Erikssonin ja Kalle Sundbergin treenissä.

”Etenemme ihan suunnitelmien mukaisesti. Nyt ikäluokkalähdöt ovat ohi, joten Callela Kickoff aloittaa lomailemalla, jonka jälkeen herätellään sitä pikkuhiljaa treenivireeseen”, Eriksson kertoo. ”Nyt se jää kotiin, eikä sitä ole tarkoitus viedä enää muualle.”

Callela Kickoffin kausi käsitti 14 starttia, joista se voitti yhden, ylsi kertaalleen kolmanneksi ja kasasi peräti viisi kakkossijaa. Voittosumma kasvoi lähes 15 000 eurolla.

”Olemme ihan tyytyväisiä. Hevonen tuli vajaa vuosi sitten kipeäksi, ja kevät meni enemmän sairastellessa sekä treenatessa. Hevonen vietiin Holttiselle, kun se oli terve. Olemme tosi tyytyväisiä Holttisen ja Nurmosen (Iikka, Callela Kickoffin luottokuski) yhdistelmään. Mielestämme he onnistuivat saamaan hevosesta sen irti mitä tämän vuoden puolella oli mahdollista. Pelkästään positiivista sanottavaa.”

Kotkassa tallia pitävällä pariskunnalla on selkeä työnjako: Sundberg hoitaa treenit, kun Eriksson puolestaan vastaa hevosen hoidosta. Valmennuslistalla ei ole muita hevosia, mutta talli ei silti ole tyhjillään. Samoissa tiloissa on vuokralla kriteriumvoittaja Planbeen valmentaja Jukka-Pekka Hukkanen. Yhteistyö kollegoiden välillä on varsin tiivistä.

”Meillä on loistava yhteishenki. Harrastamme sellaista positiivista teollisuusvakoilua, kun ’Jukkis’ on pärjännyt niin hienosti”, Eriksson nauraa. ”Tietysti hevosellekin on mielekkäämpää kiertää treenirataa kaverin kanssa kuin yksin. Toivottavasti saamme Hukkasesta hevosineen kavereita radalle.”