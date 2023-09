Vuosi sitten Jokimaa teki tähden Let's Get It Upista. Kenen vuoro on tänä vuonna? Kuva: Anu Leppänen

Uutiset Jokimaa Tekee Tähtiä -karsintalistat valmistuivat – Informed Am seiskaradalle Jokimaa Tekee Tähtiä ja 2-vuotiaiden lämminveristen SHKL Hevosenomistajapokaali -karsinnat ravataan Lahdessa torstaina 28. syyskuuta.