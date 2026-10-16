Jokimaa Tekee Tähtiä -finaalin lähtöradat valittu – yksi karsintavoittajista takariviin
Torstaina Lahdessa ravattiin Jokimaa Tekee Tähtiä -karsinnat, joissa voittoihin ylsivät Look One Hoss, Callela Classico, Dynamo Garden ja Beartic.
Nopein karsintavoittajista oli Matti Nisosen treenaama Callela Classico, joten sille taustavoimat pääsivät ensimmäisenä valitsemaan finaaliin kakkosradan lähtöpaikan. Beartic ja Look One Hoss starttaavat matkaan Callela Classicon sisä- ja ulkopuolelta. Karsintavoittajista Dynamo Gardenille päädyttiin valikoimaan takarivistä ysiradan lähtöpaikka.
Lähde: Jokimaa
Jokimaa Tekee Tähtiä 31.10.
Ensimmäinen palkinto 15 000 euroa, lähtöradat (sulkeissa valintajärjestys)
1 Beartic / valmentaja Marko Korpi (2.)
2 Callela Classico / Matti Nisonen (1.)
3 Look One Hoss / Tapio Mäki-Tulokas (3.)
4 I'm A Millionaire / Hannu-Pekka Korpi (5.)
5 Midas Match / Joni-Petteri Irri (6.)
6 Stone Pockets Ex / Miika Tenhunen (7.)
7 Sunrise d'Aurcy / Petri Parkkonen (10.)
8 Fabulous Paris / Juha Utala (12.)
9 Dynamo Garden / Kati Eriksson (4.)
10 Lili Darling / Henry M Bollström (8.)
11 Magic Love / Niko Huuskola (9.)
12 Gorgeous / Kari Lehtonen (11.)
Ohjastajat vahvistetaan myöhemmin