Where's The Party ja Tommi Kylliäinen
Viime vuonna Jokimaa Tekee Tähtiä -finaalin voitti Tommi Kylliäisen ohjastama ja Niko Huuskolan valmentama Where's The Party.Kuva: Anu Leppänen
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Jokimaa Tekee Tähtiä -kisaan neljä karsintaa, Hevosenomistajapokaaliin kaksi – lähtölistat julkaistu

Karsintaillan ensimmäinen lähtö starttaa tuttuun tapaan kello 18.07.
Julkaistu
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Hevosenomistajapokaali
Jokimaa Tekee Tähtiä
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