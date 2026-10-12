Jokimaa Tekee Tähtiä -kisaan neljä karsintaa, Hevosenomistajapokaaliin kaksi – lähtölistat julkaistu

Torstaina Lahdessa karsitaan paikoista Jokimaa Tekee Tähtiä -finaaliin sekä Hevosenomistajapokaalin loppukilpailuun.2-vuotiaille lämminverisille rajattuun Hevosenomistajapokaaliin tuli kaksi karsintaa. Kummassakin lähdössä on seitsemän hevosta, joista kuusi parasta etenee 31.10. Lahdessa ravattavaan finaaliin. Loppukilpailun ensipalkinto on 16 000 euroa.Kolmesti kisan valmentajana voittaneen Pekka Korven tallista tulee Hevosenomistajapokaaliin peräti neljä hevosta. Gudmung Haugastadilla ja Tuomas Rantasella on kummallakin kaksi valmennettavaa mukana. Viime vuonna kisan voittaneen Hannu-Pekka Korven ässä tämän vuoden karsintoihin on viime viikolla uransa avannut L'enfer Du Nord.Heinäkuun loppuun mennessä enintään 17 000 euroa tienanneille lämminverisille rajattu Jokimaa Tekee Tähtiä -karsintoihin ilmoitettiin 39 hevosta. Karsintalähtöjä ajetaan neljä, joten jokaisesta etenee kolme parasta finaaliin. Loppukilpailun voittaja kuittaa 15 000 euron ensipalkinnon.Ensimmäisen karsinnan suosikki on Tapio Mäki-Tulokkaan valmentama Look One Hoss. Viimeksi Kyvyt esiin -divisioonafinaalin voittanut ruuna starttaa nelosradalta.Seuraavassa karsinnassa nähdään derbyfinalisti Callela Classico. Se ravasi viimeksi Look One Hossin voittamassa divisioonafinaalissa kakkoseksi. Samassa kisassa kolmanneksi sijoittunut Midas Match kiihdyttää viitosradalta. Edellä mainittujen kanssa samassa karsinnassa kilpailee viime vuonna kisan Where’s The Partyn valmentajana voittaneen Niko Huuskolan treenaama Magic Love. Se starttaa takarivistä numerolla 10.Kolmannessa karsinnassa ykkösradalta lähtevä Conrads Madeleine kohtaa muun muassa Kronoksen ja takariviin arvotun Lili Darlingin.Conrads Madeleinea valmentavalla Marko Korvella on viimeiseenkin karsintaan vahva voittajakandidaatti: ysiradalle arvottu Beartic.Torstai-illan päättää Tie Suur-Hollolaan -karsinta.Pääset tarkastelemaan torstain ravien lähtölistoja kokonaisuudessaan tästä linkistä.