Jokimaalle tapahtumapäälliköksi Outi Kyöstilä – "Odotan pääseväni haastamaan itseäni"

Orimattilalainen Outi Kyöstilä, 49, on palkattu Jokimaan Tapahtumakeskuksen osa-aikaiseksi tapahtumapäälliköksi. Koulutukseltaan Kyöstilä on tradenomi, suuntautumisena digimarkkinointi. Kyöstilä aloittaa tehtävässään keskiviikkona 1. lokakuuta.

Yrittäjätaustaisella Kyöstilällä on kokemusta järjestötyöstä ja tapahtumajärjestämisestä. Hän työskentelee tällä hetkellä sekä maatalousyrittäjänä että MTK Hämeellä järjestöasiantuntijana, ja jatkaa näitä velvollisuuksia Jokimaan pestin ohessa.

”Aktiivinen toiminta MTK:ssa ja Suomen Yrittäjät -järjestössä on kasvattanut melkoisesti verkostojani. Pidän itseäni tekijätyyppinä, ja tykkään suunnitella ja kehittää asioita. Pidän myös uusien ihmisten kohtaamisesta”, Kyöstilä kuvailee Jokimaan tiedotteessa.

Jokimaan tiimissä Kyöstilä pääsee hyödyntämään mahdollisuuksiaan useiden erilaisten tapahtumien parissa.

”Olen kiitollinen, että pääsen mukaan aktiiviseen ryhmään, jonka kanssa pääsemme kehittämään yhdessä Jokimaasta tulevaisuuden merkittävää tapahtumakeskusta Päijät-Hämeeseen. Jokimaalla on todella hyvä yhteishenki, ja on suuri ilo päästä tekemään porukalla kiinnostavia tapahtumia sekä raviväelle että Lahden ja ympäristökuntien asukkaille”, Kyöstilä sanoo. ”Odotan erityisesti pääseväni haastamaan itseäni ja kehittämään Jokimaan palvelutuotantoa.”

Toimitusjohtaja Ville Holopainen on iloinen mahdollisuudesta saada Kyöstilä osaksi Jokimaan toimintaa.

"Tavoitteenamme on kehittää ravitapahtumia jatkuvasti ja varsinkin vahvistaa asemaamme monipuolisena tapahtumapaikkana myös ravipäivien ulkopuolella. Jokimaan vetovoima kasvaa selvästi alueellamme, ja hevosalan rakennemuutokset haastavat meitä uudistumaan. Tämän kehityksen tueksi tarvitsemme lisää osaajia, ja odotan innolla yhteistyötä Outi Kyöstilän kanssa", Holopainen sanoo.

Jokimaalla järjestetään vuosittain 27 ravitapahtumaa ja useita muita isoja ja pienempiä tapahtumia, seminaareja, näyttelyitä ja messuja. Seuraavat isommat tapahtumat ovat Jokimaa Tekee Tähtiä -lauantairavit 25.10. ja MTK:n peltokasviseminaari sekä Sänkisäpinät 30.10.