Jokimaalle uusi kilpailu ja kumppani – ”Tämän kaltaiset satsaukset yrityksiltä eivät ole itsestäänselvyyksiä”

GLi Power Race on suunnattu lämminverisille, joiden tienestit ovat enintään 40 000 euroa. Karsinnat ajetaan Jokimaalla maanantaina 16.3.2026 ja finaali lauantaina 28.3.2026.

Kilpailu ajettiin aiemmin Teivossa GLi Grand Prix’n nimellä. Nyt Jokimaan ravikeskus ja GLi-yhtiöt ovat solmineet vuosille 2026–2028 merkittävän yhteistyösopimuksen, jonka myötä GLi-yhtiöt nousee yhdeksi Jokimaan pääyhteistyökumppaneista ja suomenhevosten Suur-Hollola-ajo saa GLi:n nimikkokilpailun statuksen.

”Tämän kaltaiset satsaukset yrityksiltä eivät ole itsestäänselvyyksiä. Olemme erittäin ylpeitä saadessamme GLi:n Jokimaan yhteistyökumppaniverkostoon mukaan”, Jokimaan ravikeskuksen toimitusjohtaja Ville Holopainen aloittaa.

”GLi on ollut lähivuosina näkyvä raviurheilun tukija ja on hienoa saada se myös osaksi Jokimaan tapahtumia. Uusi ennakkomaksukilpailu GLi Power Race tuo mainion lisäsäväyksen kevään kilpailutarjontaan. Kilpailu on tunnetusti ollut äärimmäisen kovatasoinen ja hyväpalkintoisille kilpailuille on aina kysyntää.”

GLi on mukana raviurheilussa monella tavalla. GLi:n taustalta Kristian Lella tunnetaan esimerkiksi viimeistä kilpailukauttaan viettävän menestysruunan Way To Gon omistajana sekä valmentajana. Lisäksi vuoden 2024 maamme voitokkain hevonen Impresario tulee samoista käsistä.

"Valitsimme Jokimaan kumppaniksi, koska siellä vallitsee hyvä henki ja yhteenkuuluvuus. Jokimaalla on aina otettu meidät iloisesti vastaan, ja arvostamme rehellisyyttä ja avoimuutta – ne ovat avaimia kestävään yhteistyöhön. Kun molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä, kumppanuus kantaa pitkälle", Kristian Lella kiittää.