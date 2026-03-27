Jokimaan huhtikuun perjantairaveihin lisäsarja avoimille lämminverisille

Lahden Jokimaan perjantairaveissa 10. huhtikuuta ajetaan lisäsarjana avoimen tason lämminverisille 2140 metrin ryhmäajo 2000 euron ensipalkinnolla.

”Pari viikkoa sitten muutama alueen valmentaja, joilla on avoimen tason hevosia soitti ja esitti toivomusta täyden matkan lähdöstä. Teivossa 30. maaliskuuta ajetaan avoin maili ja Vermossa 11.4. juostava Helsinki-ajo on myös maili. Alueellamme ei nyt näyttänyt olevan täyden matkan ryhmäajoa”, Jokimaan kilpailusihteeri Petri Virtanen taustoittaa.

Lisäsarja julkaistiin tämän viikon torstaina, kun Teivon maanantairaveihin ilmoittautuminen päättyi keskiviikkona.

”Soitin Iivarille (Ingves) ja Jarkolle (Korhonen) Vermoon, että onko tällainen ok. Julkaistiin sarja vasta Teivon ilmoittamisajan päättymisen jälkeen, ettei viedä heiltä yhtään ilmoittautunutta”, Virtanen kertoo.

Raveihin ilmoittaminen päättyy tiistaina 7.4. kello 9.

Tulevana lauantaina 28. maaliskuuta Jokimaalla ajetaan hienotasoiset Toto75-ravit. Päivän päälähtöinä juostaan Suomen cup, Suur-Hollolan Best Lady ja ennakkomaksullisen Power Racen finaali. Ravit päästään ajamaan erinomaisissa olosuhteissa, sillä Ilmatieteen laitos ennustaa lämpötilan nousevan Lahdessa jopa kymmeneen asteeseen.

”Rata voi olla aika nopea”, Virtanen toteaa.