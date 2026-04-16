Jokimaan ratamestari irtisanoutui – "Selvitetään nyt jatkovaihtoehtoja"

Jouni Kaukisen eläköidyttyä Jokimaalla vuoden alusta alkaen ratamestarin tehtäviä hoitanut Mikko Murto irtisanoutui radan palveluksesta keskiviikkona. Syyksi irtisanoutumiselle Murto perustelee lajin taloudelliset haasteet.

”Jokimaalla on hyvä porukka ja hienot paikat. Lajin taloudelliset haasteet ajoivat kuitenkin siihen, että jouduin tällaisen päätöksen tekemään. Jokimaasta tai Lahden Hevosystäväinseurasta ei ole pahaa sanottavaa”, Murto muotoilee.

Toistaiseksi Jokimaan rata- ja harjoitusalueiden hoito on järjestetty ratamestarin pestiin löytyneen tuuraajan avulla.

”Hän toimii tehtävässä loppukuun ajan. Selvitetään nyt jatkovaihtoehtoja siitä eteenpäin, mutta mitään valmista ei ole vielä kerrottavaksi. Asia on niin tuore”, toimitusjohtaja Ville Holopainen kertoo.

Murto ei vielä osaa sanoa työelämänsä jatkosuunnitelmista.

”Lepäilen vähän ja mietin vasta sitten, löytyykö seuraava työpaikka raviurheilun parista”, hän toteaa.

Seuraavat ravit Jokimaalla ajetaan tiistaina 5. toukokuuta.

Jokimaa tiedotti ratamestarin irtisanoutumisesta kotisivuillaan