Jokimaan sunnuntain ravit peruttu – kavioura on sulanut epätasaisesti
Jokimaa tiedottaa, että radikaalin kelien lämpenemisen takia rata on sulanut epätasaisesti eikä radalla pystytä tarjoamaan tasapuolisia ja turvallisia kilpailuolosuhteita.
”Kaviouran eteen on tehty töitä koko viikko, mutta kelit ovat tällä hetkellä liian haastavat. Hevosten terveys on meillä aina ykkösprioriteetti, joten oli pakko tehdä päätös ravien perumisesta. Halusimme tehdä päätöksen ajoissa, jotta kilpailijat ja toimihenkilöt pystyvät reagoimaan asiaan paremmin”, raviradan toimitusjohtaja Ville Holopainen kertoo.
”Siirtomahdollisuutta selvitettiin myös, mutta sääolosuhteet lähiradoilla ovat vähintään yhtä haastavat”, Holopainen jatkaa.
Sunnuntain kilpailuohjelmassa ollut Suomen Cup -karsinta peruuntuu myös, eikä korvaavaa karsintapäivää järjestetä Jokimaalla.
Maanantairaveissa 16.1. järjestettävä karsinta ajetaan normaalisti ja muiden paikkojen osalta sovelletaan kilpailusääntöjen mukaista villikorttijärjestelmää.
Jokimaa pahoittelee kilpailijoille sekä katsojille asiasta aiheutuvaa vaivaa.
Korvaavaa ravipäivää aletaan kartoittaa yhdessä Suomen Hippos ry:n kanssa. Asiasta tiedotetaan mahdollisimman pian.