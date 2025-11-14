Jollywood pyrkii paalulta pakoon Käpylä GP:ssä

8000 euron ensipalkinnolla juostavassa 2620 metrin tasoitusajossa on totutusti mukana hyviä avoimen sarjan hevosia Dundee Asin johdolla. Paalulta kovimmat menestystoiveet kerää Dimitri Hedmanin treenaama Jollywood, joka palasi perjantaina Joensuussa voittokantaan.”Se oli kipeä Kouvolassa ja annoimme sille pienen lääkekuurin. Nyt hevonen oli taas oma itsensä. Kaikki on ollut tuon jälkeen hyvin”, Hedman kertoo.Veli-Pekka Toivasen ohjastama Jollywood arvottiin paalun kolmosradalle. Hedmanilla olisi toiveissa keulajuoksu.”Silloin takahevosten pitäisi tehdä aika kovat esitykset, että ohi tulevat”, valmentaja näkee.Käpylä GP ravataan lauantain viimeisenä lähtönä.