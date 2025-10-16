Joni-Petteri Irri osti Callela Ikaroksen – "En ole vielä päättänyt, tuleeko siitä porukkahevonen"

Joni-Petteri Irrin valmennuksessa helmikuusta alkaen ollut Callela Ikaros on siirtynyt nyt myös Irrin omistukseen. Aiemmin hevosen omisti Kari Lähdekorpi yhtiönsä KM Hästfarm i Holm AB:n kautta. Kaupoista Irri kertoo sopineensa Lähdekorven kanssa jo muutama viikko sitten.”Nyt vasta teimme paperit kaupasta. Hevosella on hyvä luokka, ja kun se on nyt treenissä ollut hetken, niin rehellisesti talvea on odotettu. Luulen sen riittävän tulevina kuukausina mukavasti avoimissa lähdöissä parhaiden vetäydyttyä tauolle”, Irri kertoo.Vire hevosella tuntuisi olevan nousussa, sillä keskiviikkona 9-vuotias ruuna kiri terävästi kakkoseksi keulasta voittaneen In Love Mearasin jälkeen.Ainakin toistaiseksi Callela Ikaros on yksin Irrin omistuksessa.”En ole vielä päättänyt, tuleeko siitä porukkahevonen. Ehdotuksia otetaan vastaan”, hän hymähtää.Lähdekorven omistamia hevosia Irrillä on vielä treenissä Bold Request sekä Nordetia. Magic Schermerin hän myi lauantaina Traverassa.