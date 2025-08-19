Jonna Irrille kolme voittoa, neljäskin oli lähellä

Il Capitano Mearas aloitti tallin voittotehtailun heti iltapäivän avauslähdössä. Ulf Ohlsson ajoi Bold Eaglen pojan ykköseksi.Riku Niittynen Oy:n kasvattama ja MRS Tiimi Oy:n omistama Casa de Papel toi toisen voiton. Ohlsson ohjasti Mister J.P:n 3-vuotiaan pojan keulaan, ja voitto tuli helposti ajalla 16,8/2140. Minna Isokivijärvi hoitaa.”Sain positiivisia viestejä hevosesta jo ennen lähtöä valmentajalta. Casa de Papel kiristi vauhtia loppua kohden ja tuli päätöskierroksen 15-vauhtia. Ja maalisuoran vielä selvästi kovempaa”, Ohlsson kehui.Duke toi Irrin kipparoimalle Royal Dukes Stablelle voiton. Ohlsson ajoi sen johtavan rinnalle kierros jäljellä. Maharajahin 4-vuotias poika punnersi voittoon ajalla 15,7/1640. Isokivijärvi hoitaa.”Tänään sain ajaa hienoja hevosia, Duke kuului siihen joukkoon. Voittoja tuli kaikkiaan viisi. Olen joskus voittanut kuusi lähtöä, mutta kyllä tämä on iso asia”, sanoi Ohlsson, joka Irrin hevosten lisäksi voitti Öystein Tjomslandin valmentamilla Skeie Balderilla ja Rendezvous Zonilla.Irrin tallin neljäs voitto oli lähellä. Ohlssonin ajama Crazy Janey laukkasi alussa ja menetti siinä paljon metrejä. Crazy Janey kiri vielä kakkoseksi, mutta Oakmontia se ei ohittanut.Jägersron tiistai-ilta alkoi 2-vuotislähdöllä. Stefan Persson ajoi Cruiserin (Calgary Games) johtopaikalta ylivoimaiseen voittoon ajalla 16,1/1640. Johan Untersteinerin valmentama tamma on Calgary Gamesin ensimmäinen voittaja Ruotsissa.