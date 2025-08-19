Ravit Ruotsi
Jonna Irrin talliin tuli kolme voittoa Solängetin raveista.Kuva: Jarno Unkuri
Uutiset

Jonna Irrille kolme voittoa, neljäskin oli lähellä

Jonna Irri matkasi neljän hevosen kanssa Solängetin lounasraveihin, tuloksena kolme voittoa ja yksi kakkonen.
Julkaistu
Jonna Irri
Solänget
Casa de Papel
Duke

