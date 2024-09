Joonas Nordmanin kimppahevosen menestyskausi päättyi loukkaantumiseen

Talli-Sedät -nimiseen omistajakimppaan näyttelijä ja käsikirjoittaja Joonas Nordmanin tapaan niinikään kuuluva raviääni Jere Törmänen kertoi hevosen loukkaantumisesta ja ainakin puolen vuoden mittaisesta tauosta Instagramissa.

Viisivuotiaan ruunan valmentaja Antti Ojanperä vahvistaa harmin.

”Heti kun hevonen tuli Oulun startin jälkeen talliportista, näki ettei kaikki ollut kunnossa. Se astui kavion kärjelle”, Ojanperä kertaa. ”Käytettiin se maanantaina kuvissa. Kavioluu on murtunut.”

Ison hevosmäärän kanssa töitä tekevä valmentaja tietää, että kavioluunmurtumat ottavat yleisesti kauan parantuakseen.

”Mutta se meni ulkohaarasta, takaosasta, joten se on ehkä parempi ennusteeltaan. Silti se on masentavaa. Meillä ei ole ollut edes kavioluunmurtumia montaa, ihan yksittäisiä. Tämä tuli itsellekin yllätyksenä. Se on ensi kevät ennen kuin hevonen on valmiina. Ei sairauslomaa tule niin paljon, kyllä se pääsee liikkumaan nopeammin, mutta kontrolloidusti.”

Goodwin Zet on 45 048 euroa tienannut Hard Livinin poika. Sen tämä kausi ehti tuottaa muun muassa neljä peräkkäistä voittoa, joista yksi osui suuren yleisön eteen Kuninkuusravilauantaina.

”Hevonen on tehnyt tosi hienon kauden, mennyt muuten tosi hyvin ja parantanut otteitaan tosi paljon”, Ojanperä kiittää.

Viime lauantaina ruuna starttasi Äimäraution haastajadivisioonassa piippuhyllyn paikalta radalta 12 ja sijoittui neljänneksi tuloksella 13,1a/2100 metriä yhdeksän kymmenystä Velocious Crowd Onelle jääneenä. Ojanperä oli havaitsevinaan jo startissa viitteitä siitä, ettei hevonen ole sataprosenttinen.

”Mun mielestä se näkyi jo suorituksessa. Vaikea siltä paikalta olisi muutenkaan ollut voittoon asti tulla. Sijoitus olisi varmaan ollut kolmas-neljäs joka tapauksessa”, Ojanperä sanoo.

”Harmittaa, että tämmöinen nyt kävi. Nämä ovat aina ikäviä vastoinkäymisiä.”