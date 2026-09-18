Jori Turja vieraili sonkajärveläisessä hoivakodissa Varenne-fanin luona – "Todella sydämellinen reissu"

Pohjois-Savoon kuuluvalla Sonkajärvellä sijaitseva Rebekan Hoitokoti julkaisi 19. elokuuta Facebook-sivuillaan videon, jossa hoitokodin työntekijä välitti hoitokodissa asuvalle Veikolle suruviestin Varennen kuolemasta. Maailman kautta aikojen parhaaksi ravuriksi tituleerattu Varenne oli videon mukaan Veikon lempihevonen.Kuukausi videon julkaisun jälkeen Varennen valmentajana läpi sen kilpauran toiminut Jori Turja teki vierailun Sonkajärvelle Veikon luokse.”Todella sydämellinen reissu. Jäi hyvä mieli, kun kävimme tervehtimässä Veikkoa. Idea vierailuun lähti, kun Helena (Balac, Turjan puoliso) bongasi Facebookista hoitokodin julkaiseman videon. Kaikin puolin kiva vierailu ja hoitokodin henkilökunta oli tosi hyvin hengessä mukana”, Turja kiittelee.Tuliaisena Turja vei Veikolle Varennen fanilippiksen, jossa koreilee hevosen nimen lisäksi sen lempinimi Il Capitano eli kapteeni.”Veikon arvostus Varennea kohtaan oli valtava. Tippa oli linssissä molemmin puolin, kun menneitä muistelimme. Kaikkia hoitokodissa asuvia emme nähneet, mutta puhetta Varennesta ja meidän vierailusta lienee riittäneen lähtömme jälkeenkin”, Turja sanoo..Maailman paras ravuri Varenne on poissa.Varennen ura kirjoissa ja kansissa – lätkäkassit sisälsivät melkoisen aarteen