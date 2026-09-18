Jori Turja muistetaan maailmanennätyksiä tehtailleen Varennen valmentajana.
Jori Turja muistetaan maailmanennätyksiä tehtailleen Varennen valmentajana.Kuva: Satu Laakso
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Jori Turja vieraili sonkajärveläisessä hoivakodissa Varenne-fanin luona – "Todella sydämellinen reissu"

Turja toimitti hoitokodissa asuvalle Varenne-fanille muistoksi hevosen fanilippiksen.
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Jori Turja
Varenne
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