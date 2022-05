Joriinin Kuninkuusravit vaarassa – ”On osattu pelätä, että se voi alkaa häiritä enemmänkin”

Ultrauksessa selvisi, ettei Hannu Hietasen lauantainen ratkaisu ollut ylivarovaisuutta.

”Jonkinasteista taukoa tulee, ei auta mikään. Jännetupen sisällä on reaktiota, mutta varsinaisesta jännevammasta ei ainakaan vielä voi puhua. Vakavuus selviää vasta, kun turvotus on laskenut ja päästään muutaman viikon päästä ultraamaan jalka uudestaan”, Hannu Hietanen raportoi.

”Joriini on ollut tosi kestävä hevonen eikä ole tarvinnut koskaan muita pidempiä taukoja kuin suunnitellut talvitauot. Samaa paikkaa on kuitenkin ultrailtu ennenkin, ja on osattu pelätä, että se voi alkaa häiritä enemmänkin. Nyt on vakavammasta asiasta kyse kuin ennen.”

Forssan Kuninkuusraveihin Joriinilla tulee kiire ehtiä, mutta sitä Hannu Hietanen ei suuremmin harmittele.

”Saatiin parina vuonna kotiradalla yrittää, eikä Kuninkuusraveihin olisi ollut enää ähkyä. Ja nyt on vielä vähemmän. Pääasia on, että hevonen tulisi kuntoon.”

”Hevonen oli molemmilla kerroilla Kuninkuusraveissa hyvä, mutta juoksut ei onnistuneet. Ensimmäisenä vuonna tuli kahdella matkalla kuolemanpaikkajuoksu ja yhdellä laukka, mutta silti Joriini oli kokonaiskilvan viides”, Hietanen muistelee.