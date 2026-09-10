Jorinna suomenhevosten Tammakilvan karsintojen yllätysvoittaja – näistä asemista finaaliin
5-vuotiaiden suomenhevosten Villinmiehen Tammakilvan karsinnat käynnistyivät suosikkien tahdissa, kun Santeri Mäkisen treenaama Kiriliina ja Antti Tupamäen Ceepra olivat karsintalähtöjensä parhaita keulasta.
Kolmanteen ja samalla viimeiseen karsintaan tuli yllätysvoittaja, kun Jorma Naumasen valmentama ja Tuomas Pakkasen ohjastama Jorinna tsemppasi voittajaksi keulan rinnalta tuloksella 29,0a/2100 metriä. Jorinnan voittajakerroin oli 19,9.
”Tiivis kisa, mutta hyvin hevonen piti vauhtinsa. Lopulta voitto tuli varmasti”, Pakkanen kehui voittajahaastattelussa.
Nopeimmalle karsintavoittajalle eli Ceepralle finaalin lähtörata päästiin valitsemaan ensimmäisenä. Jokaisesta karsinnasta neljä parasta lunastivat paikan lauantaina 19. syyskuuta ajettavaan finaaliin.
Suomenhevosten Tammakilvan finaalissa ensipalkinto on 22 000 euroa.
Suomenhevosten Tammakilvan lähtöradat
(suluissa valintavuoro)
1 Jorinna / valmentaja Jorma Naumanen (2)
2 Ceepra / Antti Tupamäki (1)
3 Kiriliina / Santeri Mäkinen (3)
4 Tara / Seppo Suuronen (5)
5 Kopran Telle / Marjut Eero (7)
6 Volsuliina / Jani Hietanen (8)
7 Viksun Cikka / Sami Ikonen (10)
8 Simputtaja / Satu Juntunen (12)
9 K.P. Helka / Emmi Kauppinen (4)
10 Soman Rincessa / Ville Nisonen (6)
11 Beemi / Hermanni Paavola (9)
12 Välähdyksen Salama / Kim Åkerlund (11)