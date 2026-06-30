Jorma Kontio
Jorma Kontio saapuu viikonloppuna Suomeen ajotehtäviin.Kuva: Jarno Unkuri
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Jorma Kontio Evartin rattaille suomenhevosten Suur-Hollola-ajossa – ”Kyllä me ollaan kisan vanhimpia”

Suomenhevosten Suur-Hollola-ajossa nähdään Antti Ojanperän tallista peräti neljä hevosta.
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Jorma kontio
Evartti
Suomenhevosten Suur-Hollola-ajo
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