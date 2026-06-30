Jorma Kontio Evartin rattaille suomenhevosten Suur-Hollola-ajossa – ”Kyllä me ollaan kisan vanhimpia”

Sunnuntaina Jokimaan toinen päälähtö on suomenhevosten Suur-Hollola-ajo, missä lähtöviivalle asettuvat maan parhaat suomenhevoset. Mukana ovat muun muassa V.G. Voitto, Caru, Paavolan Hurmos ja Wertti. Antti Ojanperän tallista lähdössä nähdään peräti neljä osallistujaa: Pro, Stallone, Evartti ja Alarik Huikea.Prota ohjastaa Nordic Kingin tavoin Hannu Torvinen ja Stallonea Jukka Torvinen. Alarik Huikean kyydissä jatkaa viime starttien tavoin Santtu Raitala, jolloin 15-vuotiaan Evartin kuskiksi vaihtuu yli 12 000 voittoa urallaan ohjastanut Jorma Kontio.”Kyllä me ollaan kisan vanhimpia”, 72-vuotias Kontio hymähtää.Yli 1,1 miljoonaa euroa ansainnut Evartti lähtee uransa viimeiseen Suur-Hollola-ajoon 20 metriä 6-7-vuotiaita Alarik Huikeaa, Carua, Paavolan Hurmosta ja Landen Toivoa taaempaa. Lähtöpaikka Evartilla arvottiin voltin juoksuradalle.”Maanantai-iltana kuulin ajotehtävästä, mutta en vielä tiennyt kummalla ohjastan, Alarik Huikealla vai Evartilla. Antin kanssa tulee oltua jatkuvasti yhteyksissä, ja hänen valmennettaviensa menoa seuraan aktiivisesti”, Kontio kertoo.Elokuussa 2015 Kontio ohjasti Evartilla Pihtiputaan raveista uransa voiton numero 10 000. Samana syksynä hän ajoi Evartin Kriteriumissa neljänneksi, joten muistot kolminkertaisesta ravikuninkaasta ovat jo pitkältä aikaa merkittävät.”Monta muutakin lähtöä on Evartilta jäänyt mieleen, mutta kyllä tuo Pihtiputaan voitto on muistoista päällimmäisin. Sillä ei ollut tuolloin rahaa kuin vasta pari tuhatta euroa, mutta jo silloin se tuntui hevosena poikkeukselliselta. Kovan uran Evartti on tehnyt”, Kontio ylistää.Lämminveristen Suur-Hollola-ajon Kontio on voittanut ohjastajana urallaan peräti 11 kertaa. Tämänvuotisen kisan hän uskoo olevan ennakkosuosikki Massimo Hoistin juhlaa.”Se tuntuu suorastaan suvereenilta. Ainahan kaikki lähdöt täytyy ensiksi ajaa, mutta Massimo Hoist on tehnyt tosi vakuuttavaa työtä”, Kontio kokee.Ruotsissa asuvan Kontion visiitti Suomeen kestää tällä kertaa useamman päivän. Hän saapuu kotimaahansa jo perjantaina.”Lauantaina en aja kilpaa, mutta sunnuntaina sitten kyllä. Maanantaina matka jatkuu Teivon 50-vuotisjuhlaraveihin”, Jorma Kontio kertoo.