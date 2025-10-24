Jorma Kontion huima voittoputki jatkuu – 46. kerran peräkkäin sadan voiton vuosi

Kontio voitti Rommessa 6-vuotiaalla ruunalla nimeltään Judge D. Markus B. Svedbergin valmennettava oli lähtönsä suosikki.Ykkössija oli ruotsalaisen travsport.se:n tietokannan mukaan enköpingiläisen vuoden 99. voitto. Kun siihen lisätään heinäkuussa Joensuussa ohjastettu Boulder Titanin ykkössija, täyttyi kolmenumeroinen voittomäärä jälleen kerran.”Täytyy keittää Juhla Mokkaa”, Jomppe luonnehtii. ”Kahvia juuri keittelen ja katselen uutisia. Pitkään on saatu olla lajissa mukana.”Jomppe saavutti heinäkuun lopussa 12 000 voiton rajan Odin Webin rattailla.”Onhan niitä voittoja tullut sen jälkeen pari-kolmekymmentä, mutta siihen loppui aktiivinen laskeminen”, Jomppe naurahtaa. ”Illalla mennään ajamaan Bollnäsiin.”Sata voittoa per vuosi tuottanut putki alkoi jo vuonna 1980, jolloin Jorma Kontio ohjasti 105 voittoa.