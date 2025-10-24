Jorma Kontio on Pohjoismaiden voitokkain ohjastaja.
Jorma Kontio on Pohjoismaiden voitokkain ohjastaja.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Jorma Kontion huima voittoputki jatkuu – 46. kerran peräkkäin sadan voiton vuosi

Torstaina ajettujen Rommen ravien viimeinen lähtö oli Jorma Kontiolle merkityksellinen.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Jorma kontio

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi