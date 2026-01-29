Jorma Kontion tarina tiivistettiin musiikin muotoon – ”Jomppe on aina ollut minulle ykkönen"

Rovaniemellä asuva Raimo Hyvärinen on paitsi innokas musiikkimies myös suuri ravien ja hevosten ystävä. Raviurheilijoistaan tunnetussa Oulun Heinäpäässä kasvanut Hyvärinen on aina fanittanut samalta paikkakunnalta ponnistavia hevosihmisiä, varsinkin Jorma Kontiota.Hän mietti, että Kontion huima ura ansaitsisi kunnianosoituksen, vaikka niitä on toki piisannutkin jo. Suurelle musiikin ystävälle luonnollisin tapa huomioida idolinsa oli tietysti tehdä tälle biisi. Eläkeläisellä on aikaa, joten hän tarttui heti tuumasta toimeen.Avukseen Hyvärinen valjasti Suno-tekoälyohjelman, joka sävelsi kappaleen hänen antamien raamien mukaiseksi. Sanat ovat syntyneet hänen omasta kynästä.”Jomppe on aina ollut minulle ykkönen. Hänellä on uskomaton ura, ja minusta hän ansaitsi tällaisen. Paljon kappaleessa jää uupumaan hänen tarinastaan, mutta pakko se oli tiivistää kolmeen minuuttiin. Kaikki mitä laulussa lauletaan, löytyy Jomppe-kirjasta ja hänen haastatteluistaan”, Hyvärinen sanoo.”Valitsin itse haluamani instrumentit, biisin keston ja nopeuden. Tekoäly sitten tekee ehdotuksia näiden perusteella.”Hyvärinen on tuntenut Kontion jo pitkään, mutta yhteydenpito miesten välillä on ollut vähäistä. Kappaleen myötä välit ovat tiivistyneet entisestään."Tänäänkin Jomppe on jo kahdesti soitellut", Hyvärinen nauraa.Aiemmin hän on tehnyt samaa tekoälyohjelmaa käyttäen kappaleen Heinäpään Hevosralli, jonka sanoituksista ravien ystävät voivat bongata monta tuttua hahmoa. Hän on lähettänyt molemmat kappaleet myös Kontion itsensä kuultavaksi.Jonkin verran radiosta musiikkia kuunteleva Jorma Kontio arvioi hänestä kertovaa kappaletta seuraavasti.”Kyllä mä tykkään itse siitä kappaleesta”, Jomppe sanoo. ”Raimo (Hyvärinen) kysyi luvan, että saako tehdä kappaleen ja sanoin, että anna mennä vaan. Olen sen pari-kolme kertaa kuunnellut ja kyllä se ihan semmoista on, niin kuin tätä elämää on eletty.”Kontio voitti juuri keskiviikkona Solvallassa High On Pepperillä, ja jatkaa kilvanajoa torstaina Gävlessä, perjantaina Örebrossa ja lauantaina Färjestadissa.Pääset kuuntelemaan Jompesta kertovan kappaleen alla olevasta soittimesta..Heinäpään hevosrallin voit kuunnella tästä linkistä..Jorma Kontiolle 12 000 täyteen – ”Tuntuu, että on jossain onnistunut”