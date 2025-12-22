Jouluinen Hevosurheilu ilmestyy tiistaina – mukana Ravivalmennus-sarja ja suomenhevosten rankingit

Jouluviikon Hevosurheilu ilmestyy jo poikkeuksellisesti tiistaina. Se jaetaan ainoastaan tilaajille, sillä loppuviikon pyhien takia lehti ei valitettavasti ennätä Lehtipisteisiin.

Ravivalmennus-sarjassa perehdytään tällä kertaa ohjastamiseen, sillä valmennuksen onnistuminen mitataan kilpailuissa. Millaisia kotitehtäviä ohjastaja Hannu Torvinen tekee tuleviin raveihin? Onko raviurheilu hänen mielestään urheilua myös ohjastajalle? Millainen on ohjastajan näkökenttä ravilähdössä? Mihin ohjastaja kiinnittää huomiota hevosta lämmittäessään? Mikä on ohjastajalle arin paikka kylmällä säällä?

Lähikuvissa tutustumme uuden ajan reissutyöläiseen Niko Riekkiseen, joka ohjastaa ja kengittää usein samalla matkalla. Käymme myös vierailulla hevoskauppias ja -kasvattaja Esa Lahtisen luona Kanadasa.

Joulumieltä tuo Harri Lindin kirjoittama tunteellinen joulutarina, sekä tarina satulasta, jonka alle rakennettiin puuhevonen lasten iloksi.

Hevosurheilu niputtaa vuoden vaihteessa perinteisesti yhteen kauden onnistujat, ja julkaisee rankingit molempien rotujen parhaista. Ensimmäiseksi ovat vuorossa suomenhevoset.

Ajankohtaisissa kerromme muun muassa siitä, kuinka yleinen mielipide raviurheilusta on tutkimuksen mukaan muuttunut positiivisemmaksi.

Vuodenvaihteen pyhät vaikuttavat Hevosurheilun ilmestymiseen ja Lehtipistejakeluun. Ensi viikolla (vko 1) Hevosurheilu ilmestyy tilaajille keskiviikkona 31.12., mutta ei ehdi irtonumeromyyntiin.

Seuraavalla viikolla (vko 2) Hevosurheilu ilmestyy tilaajille torstaina 8.1. ja tulee myyntiin Lehtipisteisiin perjantaina 9.1.

Hevosurheilu toivottaa kaikille lukijoilleen ja hevosten ystäville rauhallista joulua!