Journey Stablen muutto Jokimaalle lähestyy – "Kaikkineen hevosia on kolmisenkymmentä"

Toukokuussa uutisoitiin Journey Stablen siirtävän toimintansa loppuvuodesta Suomeen Lahden Jokimaalle. Nyt muutto alkaa olemaan ajankohtainen.”Lauantaina viimeiset hevoset kilpailevat ennen muuttoa. Toiminnan ja hevosten siirtämisessä Suomeen merkkaa myös kuljetusfirman aikataulut. Lisäksi Jokimaalla pitää olla vähän purua ja heinää valmiina. Varmaan marraskuun puolivälissä ollaan jo komeasti Suomessa”, Journey Stablen yksityisvalmentaja Marko Korpi kertoo.Alkuun Journey Stablen kerrottiin vuokranneen Jokimaalta Juuso Holttiselta 18 karsinapaikan yksikön. Lisätilaa on kuitenkin jo jouduttu hankkimaan. Korpi uskoo ensimmäisten hevosten ilmestyvän lähtöviivalle jo joulukuussa.”Starttihevosia on nyt noin kymmenkunta. Joulukuusta alkaen kai voitaisiin jo ajella vähän kokeita ja kilpaakin. Hieman olen peuhannut Suomen sarjatarjontaa läpi. Tallissa on muutama mukava 2- ja 3-vuotias joille toivon hyvää treenitalvea alle. Kaikkineen hevosia on kolmisenkymmentä”, Korpi sanoo.Tallin palvelukseen on Jokimaalle rekrytoitu kaksi uutta hevosenhoitajaa. Lisäksi tallilla Korven lisäksi työskentelevät Journey Stablen koko toiminnasta vastaava Maria Taipale sekä Korven vaimo Sara.”Hän siirtyy nyt oman alansa töihin, mutta kerkeää olla tallilla muutamana päivänä viikossa ainakin alussa. Hevosmäärä kai laskee sitten aikanaan hiukan, mutta mennään nyt alkuun näin isommin”, Marko Korpi ajattelee..Journey Stable siirtää toimintansa Ruotsista Jokimaalle – "Mahdollisesti vähän portaittain"