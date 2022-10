JTT-finaalissa näyttävä kotivoitto – Let's Get It Up rokkasi muut kumoon

JTT-finaalin kiihdytys oli odotetun tulinen. Sisäradalta lähtenyt Call It Fighter oli jo puolustanut paikkansa Maccea vastaan, kun Call It Fighterille tuli laukka.

”Meni vaan jalat solmuun”, Call It Fighterin ohjastaja Janne Räisänen harmitteli TotoTV:ssä. ”Jättihyvälle hevonen tuntui sen jälkeen, kuten koko päivän. Nyt vaan sattui tuollainen työtapaturma.”

Kasiradalta kiihdyttänyt Moonstone latasi aluksi kärkipaikalle, mutta se oli tarjolla Olli Koivusen ohjastamalle Ken's Carlosille. Jatkossakin tapahtui paljon, sillä noin kierros juostuna Santtu Raitala ryöväsi kärkipaikan Perchpondin kanssa. Kaksikko ei saanut nautiskella paikastaan kauaa, sillä Let's Get It Up jyräsi kärkeen jo viimeisen takasuoran puolivälin jälkeen ja karkasi ratkaisupuolikkaalla kauas muista.

Let's Get It Upin voittoaika oli loistava 12,9ake, joka sivuaa kilpailuennätystä.

”Toiset joutuivat aika kovaa menemään, ja me saatiin tasaisesti mennä. Suunnitellusti juoksu meni, ja takasuoralla lisättiin vauhtia. Lenni lähti itsestään vielä kovempaa menemään. Se liukui itsestään keulaan ja oli jättihyvä tänään”, voittajaa ajanut Hannu Torvinen kehui.

Hannu Torvinen odottaa 4-vuotiaan kehittyvän vielä jatkossa.

”On tuntunut koko ajan, että hevonen on keskentekoinen, vaikka meneekin hyvin. Tuntuu, että se voisi tuleville vuosille petrata paljon. Sen tyyli ei ole vielä koko ajan vakaa, mutta kun se menee tosissaan, menee se nytkin jo hyvin, mutta uskotaan sen petraavan tulevaisuudessa paljon.”

Kotiradan valmentaja Christa Packalén oli lähdön jälkeen kovasti tyytyväinen, ja miksei olisi ollut, sillä kumpikin tallin väreissä lauantaina kisannut ravuri voitti lähtönsä. Kiikku's Giant oli Let's Get It Upin ohella Packalénin treenaama Jokimaan Kavioliigaravien voittaja.

Hollolalainen tuli Let's Get It Upin voittajaseremonioihin mukaan.

”Let's Get It Up on älyttömän mukava ja hieno hevonen. Siihen on oppinut luottamaan, että se tulee aina maaliin asti ja tekee aina kaikkensa”, Christa Packalén kehui Get it Stablen omistamaa ja Vikavirta-Tallin kasvattamaa voittajaa.

Perchpond oli isojen marginaalien lähdössä toinen ennen Truly Easyä.

Ministerin hevonen leikkasi kuponkipinoa

Avoimessa lähdössä pamahti melkoinen totopaukku, kun Juha Utalan tallista toisen kerran kisannut Payet otteli parhaaksi.

Jättisuosikki Run For Royalty sai vetää avauslenkin 15-vauhdilla, mutta siitä huolimatta se jäi alakynteen jo viimeisellä takasuoralla.

Pekka Korpi ei osannut tuoreeltaan kertoa mistä Run For Royaltyn vaisuus johtui.

”Ei vaan ollut vetoa. Meidän hevoset ovat huonoja olleet eilen ja tänään, en tiedä mikä näissä on.”

Toisella puolikkaalla johtavan rinnalle kiertänyt ja siitä kärkipaikalle jyrännyt Payet sai lopussa tiukan haasteen Grainfield Aidenilta, mutta torjui tämän 09,0-vauhtisessa lopetuksessa oikein hienosti.

Talli Hietsut Oy omistaa komean voittoajan 12,9ake ravanneen Payetin. Omistajaporukkaan kuuluu muiden muassa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Kierroksen toinen yllätysvoittaja oli tammalähdössä kauden avausvoittoonsa kirinyt Pia Huusarin valmentama Mary Hotshot.

"Tälle sopii tuollainen kova matkavauhti. Sellaisesta parhaat kirinsä tehnyt", voittajan kuski Ari Moilanen näki.

Kylmäveriset tammat kilpailivat 2640 metrin verran. Megasuosikki Ciiran Tähti poimi keulapaikan kiihdytyksen jälkeen Esa Holopaisen ajamana, sai tehdä oman juoksunsa ja karkasi 21,5-kyytisessä lopetuksessa 7000 eurolla palkittuun murskavoittoon.

