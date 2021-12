Juha Utalan kilpahevoset juoksevat mahdollisimman vapaasti – ”Samalla sekillä ei ajeta kolmevuotiaana ja viisivuotiaana”

Juha Utalan talli on noussut kovaan menestyskuntoon syksyn tullen ja marraskuu toi talliin kaksi suurkilpailuvoittoa. Keskiviikon Hevosurheilussa hollolalaisvalmentaja puhuu obersekeistä. Utala itse haluaa hevostensa juoksevan löysällä sekillä tai kokonaan ilman.

Miksi obersekkiä käytetään? Missä vaiheessa sen voi ottaa hevoselta pois? Kannattaako ilman sekkiä ajaminen? Mitä tarkoittaa löysällä sekillä kilpaileminen ja miksi niin tehdään? Mitä tarkoittaa liian tiukka sekki? Mitkä asiat vaikuttavat sekin käyttöön? Entä kenellä Juha Utalan hevosista on ollut tapana sukellella?

Vasta kolmevuotias Lipassi on poikkeuksellinen lahjakkuus – jo siitäkin syystä, että harva suomenhevosvarsa kilpailee ilman sekkiä, mutta Lipassipa kilpailee. Hevosurheilu-lehdessä Lipassin omistaja-valmentaja Heikki Hoffren kertoo tunnelmat ja odotukset talvitauolle jääneestä oriista, joka ei vielä ole parempaansa kohdannut.

Lauantaina 75-sirkus suuntaa Rovaniemelle ja kotiradan Diamond Lord on valmiina. Valmentaja Juha Luusuaniemi on saanut hevostensa rattaille kaksi ammattimiestä, Santtu Raitalan ja Jos Verbeeckin. Mutta mikä on Luusuaniemen mukavin muisto Raitalasta?

Uutisissa kertaamme Verbeeckin viime hetken kuulumiset ja kerromme Vuoden ravinaisen valinnasta.

Mukana totuttuun tapaan myös lähtölistat ja vihjeet loppuviikon raveihin aina lauantaihin asti.

