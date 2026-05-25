Juha Vidgrén pitää Fine Mannersia yhtenä parhaimmista mailereista – ”Siltä löytyy nopeutta ja kaarrejuoksu on niin hyvä”

Elitloppet-viikonloppu sai jo viime viikolla suomalaisittain ikävän käänteen, kun Massimo Hoist joutui jäämään pois pääkilpailusta. Syy oli rauta-arvoissa, joista johtui myös hevosen normaalia vaisumpi esitys Seinäjoki Racessa. Finlandia-Ajossa Massimo Hoist oli jo parempi, mutta ei vieläkään parhaimmillaan.Sunnuntaina saatiin hieno uutinen, kun paljastui, että Einari Vidgren Oy:n omistama Fine Manners kilpailee ensi sunnuntaina ravattavassa Elitloppetissa. Näin ollen sinivalkoiset värit ovat Tukholmaan matkaavien suomalaisturistien iloksi edustettuna myös pääkilpailussa.”Hieno on lähteä. Se on maailman mahtavin mailin matkan ravikilpailu”, hevosen omistajiin lukeutuva Juha Vidgrén sanoo.Päätös osallistumisesta ei ollut aivan yksinkertainen. Fine Mannersilla olisi ollut paikka Solvallassa ravattavaan hopeadivisioonafinaaliin. Lopulta vaakakuppi kääntyi pääkilpailuun osallistumisen kannalle.”Valmentaja uskoo kovasti hevosen suorituskykyyn. Mielestäni Fine Manners on yksi parhaita mailereita mitä löytyy. Siltä löytyy nopeutta ja kaarrejuoksu on niin hyvä. Aina täytyy kuitenkin tehdä päätökset hevonen edellä. Mielestäni huhtikuinen 09,7-tulos näytti, että Fine Manners on valmis näihin koviin maileihin”, Vidgrén kertoo päätöksen taustoista.Fine Mannersilla on tämän vuoden Elitloppet-osallistujista pienin voittosumma ja toiseksi vähiten startteja. Vidgrén suhtautuu tulevaan kisaan realistisesti ja sanoo välttävänsä pilvilinnojen rakentelua.Valmentaja Mattias Djuse uskoo Fine Mannersin olevan valmis kovaan koitokseen, ja nelosradan lähtöpaikka tarjoaa ohjastaja Magnus A Djuselle vaihtoehtoja taktiikan suhteen.”Siinä mielessä asetelma on hyvä. Magnus tuntee kaikki vastustajat, kuskit ja oman hevosensa. Luulen, että meille on iso apu kuskista. Fine Manners myös lähtee aika kovaa.”Vidgrén suuntaa tietysti itsekin Solvallaan seuraamaan kisoja. Itse asiassa hän matkustaa Ruotsiin jo muutamaa päivää aiemmin. Taustalla on hauska sattuma, jossa raviurheilulla on yhdistävä voima.”Meillä on Ponssella iso asiakasmessutapahtuma Västeråsissa. Meillä on vieraana Ruotsin suurimpiin metsänomistajiin lukeutuva yhtiö. Firman nimi on Soya Group, joka omistaa myös Menhammarin siittolan, mistä Fine Manners on ostettu. Meillä on siis yhteinen seurattava viikonloppuna. Raviurheilu yhdistää joskus sattumankin kautta”, Vidgrén naurahtaa..Jymyuutinen Solvallasta: suomalaisomistajien hevonen Elitloppetiin, karsintojen lähtöradat arvottiin.Massimo Hoist joutuu jättämään Elitloppetin väliin – ”Pääasia on nyt, että saadaan hevonen terveeksi”