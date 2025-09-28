Wertti, Fine Manners ja Lil Runner – kahden Toto75-voittajan lisäksi lähiajan suunnitelmat ovat selvät, kohta lähdetään Ruotsiin

Einari Vidgrén Oy:n yksityisvalmentajana Vieremällä toimiva Matti Nisonen pääsi tuulettamaan lauantaina kahta Toto75-voittoa. Ensin jyräsi Mondriaan Boko ja sitten Mozart B.R. kiri Midnight Racen sankariksi.Muutaman viikon päästä on kuitenkin aika tehdä sama peliliike kuin aikaisempina vuosina, eli mies ja hevoset siirtyvät Ruotsiin talveksi.“Suunnitelmat ovat aika selkeät”, Matti Nisonen paljastaa. “Muutama hevonen on vaihtanut tai vaihtamassa maisemaan, sitten saattaa tulla joitakin uusia hevosia täydennykseksi, ja 18.-19. lokakuuta on tarkoitus siirtää kokonaisuudessaan kalusto Ruotsiin. Osa aloittaa Julmyrassa talvitreenitauon, mutta ehkä 3-5 hevosta kymmenestä kilpailee talven aikana Ruotsin raveissa.”Ainakin kahden Laivakankaan voiton perusteella matkaan lähtee iskukykyisiä starttihevosia.“Tukholman alueella kilpailu on talvellakin tunnetusti kovaa, mutta yritetään pärjätä starttihevosilla ja katsotaan, mitä saadaan aikaan. Samalla treenataan tallin hevosia Suomen ensi vuoden kisoja ajatellen. Julmyran harjoituspaikat ovat sellaiset, ettei homma ainakaan niistä jää kiinni.”Juha Vidgrénillä on monella muullakin valmentajalla hevosia treenissä. Jo ennen Ruotsin suunnitelmien toteuttamista on monta mielenkiintoista päivää edessä.“Ruotsissa kilpaileva Fine Manners juoksee vajaan kahden viikon päästä pronssidivisioonan finaalissa. Sen kausi on ollut yhtä sarjojen nousua, mutta pakko sanoa, että hevosella pystyisi varmasti ajamaan vielä seuraavissakin sarjoissa. On hienoa nähdä hevosensa juoksevan, ja huomata siinä koko ajan jotain ekstraa.”.“Uskon, että Fine Manners pystyy vielä kehittymään, kunhan vain se saa onnistuneen talvitreenikauden alle. Sillä on ajettu vielä rautakengässä ja avovehkeillä. Mattias Djuse on valmentanut hevosta rauhallisesti, ja Magnus (Djuse) on ajanut aina vain sen verran, mitä on ollut tarvis. Kuormitus on ollut sopiva. Samoilla varusteilla jatketaan todennäköisesti myös finaaleihin”, Vidgrén kommentoi.Jo tulevana viikonloppuna Vidgrénillä on jännät paikat, kun Jani Ruotsalaisen valmentama Wertti on mukana Pohjoismaiden mestaruudessa.“Kova lähtö on tulossa, mutta Wertin kanssa tähdätään vielä PM-lähtöön, varmaan sitten kohta kausi on paketissa. Hevonen on ollut mainio ja tuntunut edelleen hyvältä, joten mielenkiinnolla kisaa odotetaan.” .Nisosen tallista kilpaileva Lil Runner joutui jäämään Torniosta pois. Vidgrén harmittelee hevosen katkonaista starttirytmiä.“Urheilijahevosen haasteita, ei mitään isoa, mutta ei ole optimaalista kilpailla nyt. Kiire ei ole mihinkään. Hevosen kannata on hankalaa, kun tulee takapakkia, niin starttirytmi katkeaa. Siinä tulee haasteita, ja siinä pitää huomioida myös pää hevosen hoidossa”, Vidgrén päättää..Matti Nisosen kaksikko onnistui täydellisesti – "Todella hieno päivä, joka ei voisi paremmin päättyä".Fine Manners jatkoi voittoputkea, ykkössija tuli pronssidivisioonassa