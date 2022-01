Juha Vidgrén hevoskaupoilla – lupaava aloittelija Ruotsiin, huipputamma siitokseen Suomeen

Kaikissa laukattomissa starteissaan kahden parhaan joukossa ollut Otto Erich on vaihtanut omistajaa. So Perfectin poika on ollut loppuvuoden 2021 omistajaltaan E.L. Tallilta ja Olli Timoselta liisattuna Jani Oinoselle, mutta leasing-sopimuksen rauettua aukeni paikka kaupanteolle.

”Teimme Timosen Ollin kanssa hevosesta kaupat eilen”, Juha Vidgrén vahvistaa.

”Se siirtyy Ruotsiin Matti Nisoselle treeniin. Tarkoitus on treenata ensin vähän ja toivottavasti jo helmikuussa pääsisi kilpailemaankin.”

Otto Erich kääntyi vuodenvaihteessa viisivuotiaaksi, mutta on vasta uransa alussa. Ruuna on startannut 9 kertaa sijoituksin 3-3-0, mennyt ennätyksen 13,9 ja tienannut 12 715 euroa. Edellinen startti Oulusta joulukuulta tuotti hylkäyksen pitkästä laukasta, ja hevonen jäi pois tapaninpäivän 75-päivältä. Mitään isoa vikaa hevosessa ei kuitenkaan ole.

”Talviradat eivät sovi sille niin hyvin. Se sai Oulussa pienen hokinpolkeman. Ruotsin olosuhteet sopinevat ruunalle paremmin”, Vidgrén uskoo. ”Talvi kilpaillaan Ruotsissa ja keväällä hevoset muuttavat taas Suomeen.”

Vidgrénin hevosliikenne on kulkenut myös Ruotsista Suomeen. Muun muassa Stosprinternin vuonna 2020 voittanut ja Drottning Silvias Pokalenissa toiseksi sijoittunut huipputamma Grande Diva Sisu on muuttanut Suomeen ja siirtyy siitokseen.

”Orivalintaa ei ole tehty vielä, vaihtoehtoja kyllä on listattu”, Vidgrén paljastaa.

”Tehdään sillä ensin täällä Suomessa pari kriteriumvoittajaa ja sitten siirretään Ruotsiin. Helppoja lyhyen ajan suunnitelmia.”

Grande Diva Sisu, 10,4, tienasi 2 798 500 kruunua 29 startista, joista voitti 5. Se kilpaili koko uransa Per Nordströmin valmennuksesta. Tamma voitti jo kaksivuotiaana Silverstoetin ja huippukausi oli nelivuotiaana, jolloin se tienasi lähes kaksi miljoonaa kruunua. Viime kausi sujui voitoitta ja katkonaisesti.

Yhteensä Vidgrénillä on nyt kolme siitostammaa. Viime keväänä varsoja syntyi yksi, E.V. Philip (RC Royalty – Rio Crowe), mutta tänä vuonna määrän pitäisi tuplaantua, jos kaikki menee hyvin. Jasmine De Veluwe (Up And Quick) on tiine Googoo Gaagaasta ja Rio Crowe (Joke Face) kantaa Muscle Massista.

”Kyllä niihin nyt haluaa satsata, kun on nuo hyvät emätammat löytyneet vuosien mittaan”, Vidgrén sanoo. ”Tammat asuvat Saharan ravitallilla Oskarilla (Mäenpää) ja Petralla (Huhti). Hyvältä tuntuu, että on tällainen verkosto osaajia Suomessa, että voi osan työstä teettää heillä ja meillä Vieremällä keskitytään kilpahevosten pitämiseen.”