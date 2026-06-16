Juhannusviikon Hevosurheilussa Härmää ja Kuukauden henkilönä Jukka Saastamoinen
Kuukauden henkilö Jukka Saastamoisen Sherwood Stable on ollut alkukauden menestyjiä. Hän ei ole tyytynyt hakemaan raviurheilumenestystä ostamalla valmiita hevosia, vaan vaikeimman kautta, kasvattamalla ne itse.
”Kyllähän rahalla saa ja hevosella pääsee, mutta se sitten palkitseekin, kun omalla kasvatilla vähän tulee onnistumisia.”
Joskus tuntuu, että raviurheilun tuomia elämyksiä toistetaan toistamisesta päästyä, mutta kun Jukka Saastamoistakin kuuntelee, ilmeisen syystä.
”Sijoitat johonkin pörssiosakkeisiin ja teet niillä hyvän nousun, niin ei sekään tee ihmistä onnelliseksi. Se on vain rahaa. Mutta kun hevonen voittaa vaikka vain iltaraveissa, niin se on aika kivaa.”
Matias Salon valmentama Popeye Tooma valloitti toukokuun lopussa Solvallan. Hevosen omistaa iloinen 10 osakkaan porukka.
Millaisilla rutiineilla Matias Salo ottaa uuden hevosen talliin? Mitä mieltä valmentaja on ollut hänen ja Popeye Tooman matkasta tähän saakka?
Härmän kaksipäiväisten juhannusravien herkkupala on kylmäveristen Nordic King, johon suomalaiset lähettävät huomattavan iskukykyisen joukkueen. Mitä kuuluu kisan alla V.G. Voitolle, Evartille ja Prolle? Myös oheislähdöissä riittää laatua.
Minkälaista on tulla raviurheiluun mukaan pystymetsästä? MAS Grande on tarjonnut Pyhännällä asuville taustajoukoilleen lentävän lähdön raviurheiluun. Toiseksi viimeisimmässä startissaan se juoksi valmentajansa Jukka-Pekka Korkiakosken, 47, uran ensimmäisen voiton totoraveissa. Kuinka Korkiakoski päätyi mukaan lajiin?
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