Juho Ihamuotilalla riittää jännitettävää sekä Lappeessa että Pilvenmäellä.
Juho Ihamuotilalla riittää jännitettävää sekä Lappeessa että Pilvenmäellä.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Juho Ihamuotilan tammat vauhdissa Lappeenrannassa ja Forssassa

Arctic Fiona palaa Villinmiehen Tammakilpailuun tauolta.
Julkaistu
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Juho Ihamuotila
Tammavaltikka
Villinmiehen Tammakilpailu
Arctic Fiona
Charma
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