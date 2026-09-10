Juho Ihamuotilan tammat vauhdissa Lappeenrannassa ja Forssassa

Viikonloppuna Forssan Pilvenmäellä ajetaan radan kauden päätapahtuma Tammavaltikka. Yksi kisan jokerikorteista on vasta hiljattain Suomessa kilpailemisen aloittanut Charma, joka lunasti paikkansa Tammavaltikkaan reilun viikon takaisella voitollaan Mikkelistä..”Startti oli positiivinen yllätys. Huonolta hevonen ei ole tuntunut missään vaiheessa, mutta eivät edellisstartit vielä tuollaista luvanneet”, valmentaja Juho Ihamuotila sanoo..Tammavaltikassa hevoset juoksevat perjantaina 1640 ja lauantaina 2640 metrin ryhmäajot. Kokonaiskilpailun voittaa nopeimman kokonaisajan saavuttanut valjakko. Avausmatkalle Charma starttaa radalta kolme ja päätösmatkalle radalta seitsemän..”Mielestäni Charma pystyy kamppailemaan kärkisijoista juoksujen onnistuessa. Pidempiä matkoja Charma ei oikein ole juossut, mutta tuskin tuo ongelma on”, Ihamuotila kokee..Torstaina Ihamuotilan valmentama Arctic Fiona tavoittelee finaalipaikkaa Villinmiehen Tammakilpailun karsinnoista. Edellisen kerran Arctic Fiona on kilpaillut heinäkuun lopussa Vieremällä. Derby-karsinnat sillä jäivät välistä..”Hevosesta löytyi sanomista, miksi se ei ollut lähdöissään toivotunlainen. Kausi ei ole mennyt kuten olimme suunnitelleet, mutta toivottavasti hevonen saataisiin nyt hyväksi loppukauden ajaksi.”